दिल्ली में देखिए राजस्थान का हवा महल, गया का महाबोधि मंदिर और महाराष्ट्र के 12 दुर्ग, एक ही जगह मिलेगी पूरी झलक

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों एक ही छत के नीचे देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों को देखा जा सकता है। न केवल लाल किला और इंडिया गेट बल्कि हवा महल, महाबोधि मंदिर एवं मराठा दुर्ग सहित और भी बहुत कुछ शामिल है।



शुक्रवार से शुरू हुए 44वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। हर राज्य- केंद्र शासित प्रदेश के मंडप को अलग ढंग से डिजाइन किया गया है। अगर हम सबसे पहले दिल्ली मंडप की बात करें तो इसका डिजाइन लाल किला की प्राचीर पर आधारित है।

इस मंडप को लालकिले के डिजाइन में बनाया गया है। वैसे ही गुंबद और जिस तरह से गेरुआ रंग के पत्थर की बाउंड्री लाल किले की है, बिल्कुल उसी डिजाइन में दिल्ली का मंडप बनाया गया है।मंडप के मुख्य द्वार पर लालकिले का अग्र भाग देखने को मिलता हैख् जिसके बीच में तिरंगा लगाया गया है। मंडप के बीचोंबीच हुबहू इंडिया गेट की प्रतिकृति बनाई गई है।



अगर राजस्थान मंडप की बात करें तो इसके डिजाइन में हवा महल को शामिल किया गया है। हवा महल को इस मंडप के बिल्कुल मुख्य द्वार के नजदीक दर्शाया गया है और उसे एक भव्य रूप दिया गया है।

बिहार मंडप की बात करें तो इसके डिजाइन में गया जी का महाबोधि मंदिर शामिल किया गया है। मंडप की बाउंड्री पर मधुबनी पेंटिंग की गई है और पेंटिंग के माध्यम से बिहार के तीर्थ स्थलों को भी दर्शाया गया है। महाराष्ट्र के मंडप में राज्य के जो 12 दुर्ग हैं, उनको प्रदर्शित किया गया है। मंडप के अंदर दुर्ग की रिप्लिकाओं को दिखाया गया है।

इनमें शिवनेरी, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, लोहगढ़, पन्हाला, जिंजी, साल्हेर, खांदेरी, प्रतापगढ़, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और राजगढ़ शामिल हैं। हालांकि महाराष्ट्र के मंडप में किसी किले के डिजाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया है।



इसी तरह उत्तर प्रदेश के मंडप को भव्य रूप से डिजाइन किया गया है, लेकिन किसी किले का डिजाइन इसमें शामिल नहीं किया गया है।8 इस मंडप में मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित किया गया है। असम के मंडप के डिजाइन में गैंडा को शामिल किया गया है।

मंडप के मुख्य द्वार पर ही गैंडे को प्रदर्शित किया गया है, जो वहां का राज्य पशु है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के मंडप के डिजाइन में वहां की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाया गया है। इनमें किसी किले के डिजाइन को शामिल नहीं किया गया है। वहीं झारखंड के मंडप में बिरसा मुंडा को प्रमुखता दी गई है। उनकी एक बड़ी प्रतिमा भी मंडप में स्थापित की गई है।