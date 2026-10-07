SIR के खिलाफ दिल्ली में आज I.N.D.I.A. गठबंधन का प्रदर्शन, CEO कार्यालय के बाहर जुटेंगे दल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के खिलाफ आइएनडीआइए गठबंधन के दिल्ली के घटक दल बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के बाहर संयुक्त विरोध प्रदर्शन करेंगे।



प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने बताया कि प्रदर्शन में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआइ), माकपा, राजद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

भारद्वाज ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है और किसी भी ऐसी प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा, जिससे पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित होने की आशंका हो। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग दूसरी ओर एसआइआर प्रक्रिया के तहत फार्म छह में बदलाव कर मतदाता सूची में हेराफेरी और ''वोट चोरी'' का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भी चुनाव आयोग की ओर मार्च करते हुए गिरफ्तारियां दीं। आंबेडकर भवन, 24 अकबर रोड और राजीव भवन समेत विभिन्न स्थानों पर मार्च निकाला गया।