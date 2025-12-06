नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक बढ़ने लगी भीड़, रेल प्रशासन के लिए खड़ी हुई मुसीबतें; क्या है वजह?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इंडिगो की उड़ाने निरस्त होने से परेशान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त को लगाए जा रहे हैं। इससे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अन्य दिनों की तुलना में शनिवार को अधिक भीड़ रही।

उत्तर रेलवे ने शुक्रवार को गोरखपुर, बलिदानी कैप्टन तुषार महाजन (ऊधमपुर), मुंबई सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम, हावड़ा, साबरमती, पटना, दरभंगा, बोरीवली के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी। शनिवार को भी बनारस और दुर्ग के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई।