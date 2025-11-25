बाहरी दिल्ली के मार्गों पर 35 से ज्यादा अवैध कट, राहगीरों की जिंदगियों पर मंडरा रहा खतरा

धर्मेंद्र यादव, बाहरी दिल्ली। राजधानी के ज्यादातर प्रमुख मार्गों पर अवैध कट की समस्या आंशिक है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग-10 रोहतक रोड समेत कई अंदरुनी मार्गों पर अवैध कट की भरमार है। बाहरी दिल्ली में बड़े-छोटे मार्गों पर 30 से लेकर 40 अवैध कट हैं, जो न केवल सुचारू यातायात में बाधक बने हैं, बल्कि कई जगह राहगीरों की जान को खतरा के लिए खतरा बने हैं। रोहतक रोड, विशेषकर मुंडका से टीकरी बार्डर के बीच पांच किलोमीटर के हिस्से में छोटे-छोटे दो दर्जन से ज्यादा अवैध कट हैं।

इसके अलावा रोहिणी, वजीरपुर, पश्चिमी विहार, बवाना आदि क्षेत्र में अवैध कट राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। अवैध कट को लेकर लोग व सामाजिक संस्था आवाज उठा रही हैं, लेकिन अवैध कट की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। ज्यादातर अवैध कट तीन माह से लेकर लगभग दो वर्ष से यथावत हैं।

ज्यादातर जगहों पर इन अवैध कट के लिए मुख्य मार्गों के आसपास रहने वाले लोग व दुकानदार ही जिम्मेदार हैं। बाहरी दिल्ली में कई कट वहां मिलेंगे, जहां पेट्रोल पंप या अन्य व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने ''अपनी सहूलियत के लिए शॉर्ट-कट'' के लिए अवैध कट बना रखे हैं। इन कट से पैदल या दोपहिया वाहनों की आवाजाही होती है। अवैध कट से यू-टर्न के कारण यातायात बाधित हो रहा है, साथ ही अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं।

प्रभावित लोग यातायात पुलिस व संबंधित विभाग से शिकायत करते हैं, लेकिन अधिकतर शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रोहिणी सेक्टर-16 व 17 ज्ञानी गुरूमुख सिंह मुसाफिर मार्ग सेंट्रल वर्ज में कट-इन-मीडियन प्रकार अनाधिकृत यू-टर्न खुला हुआ है जिसके कारण जनता व वाहन सवारों को अत्यधिक असुविधा हो रही है व सड़क सुरक्षा प्रभावित है।

बाहरी रिंग रोड प्रशांत विहार स्थित पेट्रोल के समीप अनाधिकृत कट-इन-मीडियन प्रकार यू-टर्न है, जहां से वाहनों के यू-टर्न लेने के कारण लोगों को असुविधा हो रही है। यहां से होकर वाहन मुख्य मार्ग पर आवागमन कर रहे वाहनों से 90 डिग्री कोण पर सड़क पार कर पेट्रोल पंप पहुंचने का प्रयास कर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।

वहीं, कुछ माह पूर्व यातायात पुलिस द्वारा इस कट-इन-मीडियन प्रकार यू-टर्न को बंद करने के लिए लोक निर्माण विभाग को पत्र भी भेजा है। ऐसा ही अवैध कट पूठ से बवाना रोड पर बवाना औद्योगिक क्षेत्र के पास और कटेसर से कुतुबगढ़ गांव जाते समय पेट्रोल पंप के पास भी हैं।

दक्षिणी व पूर्वी दिल्ली में भी परेशानी का सबब बने अवैध कट दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर दुर्घटना वाले सभी कट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर पैदल यात्रियों के निकलने के लिए बने स्थान तो कहीं बैरिकेड हटाकर गलत तरीके से आवाजाही जाम व दुर्घटना की वजह बन रहे हैं।

प्रेस एन्क्लेव रोड स्थित शेख सराय दो के सामने सुचारू रूप से यातायात संचालन के लिए नौ महीने पहले कट को बंद कर दिया गया था। लगाकर पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक विभाग ने थोड़ा सा स्थान छोड़ रखा था। इस पर छोटे-छोटे पिलर बने थे, ताकि बाइक इससे होकर न जाने पाए। पर अब पिलर को तोड़कर बाइक सवार धड़ल्ले से रोड पार करने लगे हैं।

इसके चलते सड़क के दोनों लेन पर जाम लगता है और दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। उधर, जामिया नगर थाने से बाटला हाउस जाने वाले मार्ग पर ओखला हेड मोड़ के पास कट को बैरिकेड से बंद कर दिया गया है। इसके चलते तिकोना पार्क रोड से आने वाले वाहनों को उत्तर प्रदेश सिंचाई कार्यालय के पास से यू-टर्न लेकर कालिंदी कुंज की ओर जाना पड़ता है। पर इस बैरिकेड को हटाकर वाहन चालक गलत तरीके से रोड क्रास करते हैं। एक-साथ तीन तरफ से ट्रैफिक जुटने से ओखला हेड पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।

उधर, पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद रोड पर यमुना विहार के पास पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध कट बना हुआ है। यह कट हादसों को दावत दे रहा है। यहां डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। अवैध कट से वाहन गुजरने वालो का हादसा होने का खतरा रहता है। पीडब्ल्यूडी का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। पिछले करीब छह माह से यह अवैध कट बना हुआ है।

यहां भी हैं अवैध कट बाहरी रिंग रोड स्थित भैरा एन्क्लेव वाहन अंडरपास से लगभग 100 मीटर पहले सेंट्रल वर्ज पर अनाधिकृत कट-इन-मीडियन खुला हुआ है जहां से होकर दोपहिया वाहन यू-टर्न ले रहे हैं। रामा रोड, नजफगढ़ मार्ग औद्योगिक क्षेत्र स्थित यामाहा एलएलपी के समीप सेंट्रल वर्ज में अनाधिकृत कट-इन-मीडियन प्रकार यू-टर्न खोला हुआ है जिससे निकल रहे मिट्टी व कर्ब स्टोन्स आदि के कारण लोगों को असुविधा हो रही है। बाहरी रिंग रोड स्थित प्रेमबाड़ी वाहन अंडरपास के शुरुआती छोर पर सेंट्रल वर्ज पर छोटा सा अनाधिकृत कट-इन-मीडियन बनाया हुआ है जहां से होकर दोपहिया वाहन सड़क पार कर रहे हैं। रोहतक मार्ग स्थित पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के समीप मेट्रो रेल पिलर नंबर 263 के समीप अनाधिकृत कट-इन-मीडियन प्रकार यू-टर्न बनाया हुआ है जहां से विशेषकर दोपहिया वाहन सड़क पार कर रहे हैं। मीडियन कट का मतलब है कि आप डिवाइडर के बजाय रास्ता दे रहे हो सड़क पर दायें या बायें जाने के लिए, वो कट लीगली बनाए गए हों, पुलिस, या नगर निगम द्वारा बनाए गए हों। उस कट के साथ बहुत सारी चीज़े जरूरी होती हैं। उस कट के साथ फ़्लैश लाइट (आरेंज कलर), ट्रंबलर/स्पीड ब्रेकर और बैरिेकडेस होना चाहिए ताकि यातायात सुरक्षित हो, क्यूंकि वो मानवरहित होते हैं,वहां कोई खड़ा होकर नियंत्रित नहीं कर रहा हैं। वहां कोई भी राइट या लेफ्ट मुड़ सकता हैं।

सड़क सुरक्षा के हिसाब से हम देखे तो ये ठीक नहीं हैं, अगर कट बनाना हैं तो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस से बताए की उस कट से किसे फायदा हो रहा हैं क्या सिर्फ वाहनों को फायदा हो रहा है तो गलत हैं, क्योंकि वाहन अपनी स्पीड पर ही मुड़ेंगे परन्तु बाकी लोगों (जैसे पैदल यात्री) के लिए खतरनाक हैं।

मीडियन कट न होना भी खतरनाक हैं , अगर एक उदाहरण के तौर पर हम रिंग रोड दिल्ली की बात करे वहां पर दुर्घटनए अधिक होती हैं , क्योंकि वहां पर कोई कट नहीं हैं नतीजन वहां हाई स्पीड वाहन चलने लगते हैं। कट का मतलब ही हैं की आप उस जंक्शन पर एक वजह से रास्ता दे रहे हैं मुड़ने के लिए। साइंटिफिक गाइडलाइंस पर निर्धारित हो कर कट बना रहे है तो वो लाभ देगा वरन ऐसे कट से दुविधा होगी एवं रोड क्रैश बढ़ेंगे। - आशिम सान्याल, सीईओ कंज्यूमर वायस, नईं दिल्ली