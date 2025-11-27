दिल्ली के करोल बाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़, पांच आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी के करोल बाग थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो गैर-कानूनी रूप से मोबाइल असेंबलिंग और आईएमईआई से छेड़छाड़ करते थे। आरोपियों के कब्जे से कुल 1826 मोबाइल फोन (कीपैड और स्मार्टफोन) बरामद किए गए।

पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, आरोपियों से आईएमईआई बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लैपटॉप जब्त किया गया है। मालूम हो कि करोल बाग थाने की पुलिस पिछले 15 दिनों से इलाके में गैर-कानूनी मोबाइल फोन गतिविधियों को रोकने के लिए काम कर रही थी, इस दौरान, दिल्ली के करोल बाग में बीडनपुरा, गली नंबर 22 में एक बिल्डिंग से चल रही अवैध मोबाइल बनाने और सॉफ्टवेयर के जरिए आईएमईआई बदलने वाली यूनिट के बारे में जानकारी मिली। आरोपित गैर-कानूनी तरीके से बदले हुए डिवाइस को बाजार में बेचते थे।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे कबाड़ बेचने वालों से पुराने मोबाइल फोन खरीद रहे थे। उन्होंने बताया कि नए मोबाइल बॉडी पार्ट्स चीन से खरीदे गए थे। इन डिवाइस को पुराने मदरबोर्ड को इन नई बॉडी के साथ मिलाकर असेंबल किया गया था। इसके अलावा यह भी पता चला कि असेंबल किए गए मोबाइल के IMEI नंबर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बदले गए थे। आरोपियों ने कबूल किया कि वे पिछले दो सालों से चुपके से यह गैर-कानूनी रैकेट चला रहे थे। मामले को लेकर करोल बाग थाने में केस दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।