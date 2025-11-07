नए स्टार्टअप्स के लिए IIT दिल्ली का तोहफा, देश के टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स से मिलने का मौका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के टेक्नोलाॅजी इनोवेशन हब (IHFC) ने स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रमुख कार्यक्रम पिच परफेक्ट 2.0 को शुरू करने की घोषणा की है।

यह राष्ट्रीय स्तर की स्टार्टअप इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन पहल है, जो नवोदित उद्यमियों को नवाचार से लेकर निवेश तक का एक सशक्त मंच प्रदान करेगी।

इस पहल के तहत चयनित स्टार्टअप्स को एक करोड़ रुपये तक की इनक्यूबेशन सहायता और पांच करोड़ रुपये तक की एक्सेलेरेशन सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन तीन प्रमुख शहरों बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में किया जाएगा।

इसके तहत 10 नवंबर को आईआईटी एलुमनाई सेंटर (बेंगलुरु), 12 नवंबर को आईआईएम मुंबई और 17 नवंबर को आर एंड आई पार्क, आईआईटी दिल्ली में आयोजन होगा।

आईएचएफसी का यह मंच केवल एक पिचिंग इवेंट नहीं, बल्कि उभरते हुए डीप टेक विचारों के लिए एक लाॅन्चपैड है। इस बार इसे ईजी नाॅलेज, सीफंड, फ्लूइड वेंचर्स और गूगल फाॅर स्टार्टअप्स जैसे संस्थानों के सहयोग से और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। इससे स्टार्टअप्स को देश के शीर्ष वेंचर कैपिटलिस्ट्स और एंजल इन्वेस्टर्स के समक्ष सीधे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।