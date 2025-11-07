नए स्टार्टअप्स के लिए IIT दिल्ली का तोहफा, देश के टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स से मिलने का मौका
आईआईटी दिल्ली ने स्टार्टअप्स के लिए पिच परफेक्ट 2.0 की शुरुआत की है, जिसके तहत चयनित स्टार्टअप्स को एक करोड़ रुपये तक की इनक्यूबेशन और पांच करोड़ रुपये तक की एक्सेलेरेशन सहायता मिलेगी। यह कार्यक्रम बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहाँ उद्यमियों को निवेशकों और विशेषज्ञों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के टेक्नोलाॅजी इनोवेशन हब (IHFC) ने स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रमुख कार्यक्रम पिच परफेक्ट 2.0 को शुरू करने की घोषणा की है।
यह राष्ट्रीय स्तर की स्टार्टअप इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन पहल है, जो नवोदित उद्यमियों को नवाचार से लेकर निवेश तक का एक सशक्त मंच प्रदान करेगी।
इस पहल के तहत चयनित स्टार्टअप्स को एक करोड़ रुपये तक की इनक्यूबेशन सहायता और पांच करोड़ रुपये तक की एक्सेलेरेशन सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन तीन प्रमुख शहरों बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में किया जाएगा।
इसके तहत 10 नवंबर को आईआईटी एलुमनाई सेंटर (बेंगलुरु), 12 नवंबर को आईआईएम मुंबई और 17 नवंबर को आर एंड आई पार्क, आईआईटी दिल्ली में आयोजन होगा।
आईएचएफसी का यह मंच केवल एक पिचिंग इवेंट नहीं, बल्कि उभरते हुए डीप टेक विचारों के लिए एक लाॅन्चपैड है। इस बार इसे ईजी नाॅलेज, सीफंड, फ्लूइड वेंचर्स और गूगल फाॅर स्टार्टअप्स जैसे संस्थानों के सहयोग से और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। इससे स्टार्टअप्स को देश के शीर्ष वेंचर कैपिटलिस्ट्स और एंजल इन्वेस्टर्स के समक्ष सीधे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
आईएचएफसी के सीईओ अशुतोष दत्त शर्मा ने कहा, पिच परफेक्ट 2.0 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो उद्यमियों को उनके साहसी और अभिनव विचारों को वास्तविक व्यवसाय में बदलने की प्रेरणा देता है। यह पहल भारत के अगले यूनिकाॅर्न स्टार्टअप्स की नींव रखेगी।
कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागी स्टार्टअप्स को उद्योग विशेषज्ञों से मार्गदर्शन, नेटवर्किंग अवसर और निवेशकों से जुड़ने के विशेष मौके भी मिलेंगे। आईआईटी दिल्ली की यह पहल देश में नवाचार और उद्यमिता की नई लहर को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
