आईआईटी दिल्ली: नदी शहरों के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों का विकास

आईआईटी दिल्ली ने नदी शहरों के लिए नेचर-आधारित समाधान टूलकिट बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य शहरों को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकृति-आधारित तरीकों को अपनाने में मदद करना है। विभिन्न देशों के विशेषज्ञों ने भाग लेकर अपने अनुभव साझा किए, जिससे टूलकिट को प्रभावी बनाया जा सके। यह टूलकिट शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित करेगा।