IIMC गर्ल्स हॉस्टल के वाशरूम की छत का प्लास्टर गिरा, वायरल हुआ वीडियो; छात्राओं ने की मरम्मत की मांग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के गर्ल्स हाॅस्टल के वाशरूम की छत का प्लास्टर गिरने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार शाम करीब साढ़े चार बजे फर्स्ट फ्लोर के वाशरूम में हुई।

वीडियो साझा करने वाली छात्रा का कहना है कि दीपावली की छुट्टियों के चलते छात्राएं घर गई हुई थीं और उस समय वाशरूम में कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। छात्राओं ने घटना पर नाराजगी जताते हुए संस्थान की इमारतों की सुरक्षा और रखरखाव पर सवाल उठाए हैं।