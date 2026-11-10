दिल्ली के डाबड़ी में पुराने विवाद में दो परिवार भिड़े, 40-50 लोगों की भीड़ के बीच जमकर मारपीट

मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। डाबड़ी थाना क्षेत्र की जेजे काॅलोनी, बिंदापुर में सोमवार शाम पुराने विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच मारपीट हो गई। कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया।

दोनों पक्षों के लोगों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को मौके पर 40 से 50 लोगों की भीड़ मिली। एक घायल नवाब (25) मौके पर मिला, जबकि अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका था।

पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम करीब चार बजे जेजे काॅलोनी निवासी ललित के भाई मदन और नवाब के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो गई। कुछ देर बाद नवाब के पक्ष के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए।

इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। सभी घायलों को उपचार और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। नवाब को निगरानी में रखने के बाद बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।