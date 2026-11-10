पश्चिमी दिल्ली को मिलेगा नया मेडिकल कॉलेज, MBBS की 150 और PG की 40 सीटें होंगी; 1322 बेड की होगी क्षमता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा विस्तार मिलने जा रहा है। दिल्ली सरकार रघुबीर नगर स्थित गुरु गोबिंद सिंह राजकीय अस्पताल (जीजीएसजीएच) परिसर में मेडिकल काॅलेज स्थापित करेगी।

इसमें एमबीबीएस की 150 और स्नातकोत्तर (पीजी) की 40 सीटें होंगी। मेडिकल काॅलेज को 1322 बेड के एकीकृत स्वास्थ्य परिसर से जोड़ा जाएगा। इससे पश्चिमी दिल्ली की करीब 10 लाख आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सोमवार को यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. पंकज सिंह ने दी।

मेडिकल छात्रों को मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण डाॅ. पंकज सिंह ने बताया कि करीब 13 एकड़ में फैले मौजूदा अस्पताल परिसर में मेडिकल काॅलेज विकसित किया जाएगा। मेडिकल छात्रों को पढ़ाई के साथ अस्पताल में मरीजों की जांच, बीमारी की पहचान, उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को समझने का अवसर मिलेगा।

अस्पताल से संबद्ध मेडिकल काॅलेज होने के कारण छात्रों को क्लीनिकल प्रशिक्षण के लिए मरीजों के बीच काम करने का अवसर मिलेगा। 40 पीजी सीटों से विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैयार करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे दिल्ली में डाक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मातृ एवं शिशु उपचार की सुविधाएं भी बढ़ेंगी स्वास्थ्य परिसर में 472 बेड का मातृ एवं शिशु अस्पताल और 850 बेड का सामान्य अस्पताल शामिल होगा। 850 बेड का अस्पताल रघुबीर नगर में करीब आठ एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है।