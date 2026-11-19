मुकेश ठाकुर, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 में बिना वैध यात्रा दस्तावेज के प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक युवक को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने पकड़ लिया।

बुधवार दोपहर करीब तीन बजे टर्मिनल के प्रस्थान द्वार पर हुई इस घटना के दौरान युवक ने सुरक्षाकर्मियों को धक्का देकर जबरन अंदर घुसने का प्रयास किया। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से सुरक्षा में सेंध लगने की कोशिश नाकाम हो गई।

क्यूआरटी के सदस्यों ने तुरंत दबोचा सीआईएसएफ ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर घटना का 25 सेकंड का वीडियो भी साझा किया है। इसमें युवक सुरक्षाकर्मियों को धक्का देकर प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है।

प्रवेश द्वार पर तैनात जवानों ने तत्काल उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ मीटर अंदर तक पहुंच गया। इसी बीच हथियारबंद जवान और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) के सदस्य मौके पर पहुंच गए और कुछ ही सेकंड में उसे काबू कर लिया।

प्रवेश करने के कारणों की हो रही जांच सीआईएसएफ के अनुसार, युवक हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। उसे पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसके बैग की तलाशी लेने पर पहचान संबंधी दस्तावेज और शैक्षणिक प्रमाणपत्र भी बरामद हुए हैं। युवक बिना किसी अधिकृत यात्रा टिकेट व दस्तावेज के टर्मिनल में प्रवेश करने का प्रयास क्यों कर रहा था, इसकी जांच की जा रही है।