गौरी शर्मा, नई दिल्ली। डोसा खाने का मन हो तो आमतौर पर दक्षिण भारत का स्वाद याद आता है और मैकरोनी का नाम सुनते ही इटैलियन व्यंजन की तस्वीर उभरती है। लेकिन भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इन व्यंजनों में बिहार के मखाने का स्वाद घुल गया है।

यहां डोसा चावल के पारंपरिक घोल से और मैकरोनी मैदा से नहीं, बल्कि दरभंगा के मखाने से तैयार की जा रही है। मखाने की मैकरोनी और डोसा स्टॉल के खास आकर्षण हैं। नए अंदाज में मखाने के व्यंजन देखकर लोग इन्हें चखने के लिए उत्सुक हैं।

इस प्रयोग के पीछे दरभंगा की गार्गी सारा हैं, जो पहल की को-फाउंडर हैं। उनका उद्देश्य मखाने को खीर और भुने स्नैक्स तक सीमित न रखकर रोजमर्रा के खानपान में शामिल करना है। स्टॉल पर मखाने की मैकरोनी और डोसे के साथ इडली भी उपलब्ध है।

पारंपरिक स्वाद के दीवानों के लिए भी है बहुत कुछ पारंपरिक बिहारी स्वाद पसंद करने वालों के लिए मखाना मालपुआ, ठेकुआ, रबड़ी, कुकीज और लड्डू भी रखे गए हैं। यहां बिहार की पारंपरिक मिठास और दक्षिण भारतीय व्यंजनों का नया मेल देखने को मिल रहा है।