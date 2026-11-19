राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर की खास हथकरघा साड़ी लोगों का ध्यान खींच रही है। 2.15 लाख रुपये कीमत वाली इस साड़ी की खासियत पारंपरिक ‘तिलफी मीना’ कारीगरी है, जिसे पूरी तरह हाथों से तैयार किया जाता है।

मुबारकपुर से आए ताबिश के स्टॉल पर रा सिल्क, टूना सिल्क, रा मैंगो, कतान, आर्गेंजा और टसर जैसी कई किस्मों की साड़ियां प्रदर्शित हैं। बेहद बारीकी से की गई डिजाइन.. इनमें तिलफी मीना वाली साड़ी की सबसे अधिक चर्चा है। ताबिश के अनुसार, इसमें रेशम के कपड़े पर रेशम के धागों से बेहद बारीकी से डिजाइन उकेरा जाता है। जटिल बुनाई के चलते एक साड़ी तैयार करने में करीब दो महीने और तीन कुशल कारीगरों की लगातार मेहनत लगती है। इसे बनाने में सिर्फ मजदूरी का खर्च करीब एक लाख रुपये तक पहुंचता है। उच्च गुणवत्ता वाले रेशम और अन्य सामग्री की लागत भी इसमें जुड़ती है।