दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए अलर्ट, CJP प्रदर्शन के चलते DIAL ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात में संभावित बदलावों को देखते हुए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) का संचालन करने वाली एजेंसी डायल ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

यात्रियों को एयरपोर्ट आने-जाने के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है।

ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पहले से बनाएं योजना

डायल के अनुसार, शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और यातायात पर संभावित प्रतिबंधों के कारण यात्रियों को रास्ते में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एयरपोर्ट आने या वहां से गंतव्य तक जाने के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने की अपील की गई है।