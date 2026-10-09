'जेन-जी से डरी केंद्र सरकार ने देश में लगा दिया है आपातकाल', अभिजीत दीपके ने लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, मुबंई। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वह जेन-जी से भयभीत है। उसने देश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोगों की आवाजाही सीमित कर दी है। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जेन-जी से डरी हुई है।

बेंगलुरु से लौटने के बाद शुक्रवार को मुंबई हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीजेपी कार्यकर्ता शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना पर आगे बढ़ेंगे। यदि आप युवाओं से इतना डरते हैं तो पूरे देश को बंद कर दीजिए।

दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की निजी संपत्ति नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि प्रदर्शनों से लोगों को असुविधा होती है। दूसरी तरफ आपने मेट्रो स्टेशन और रेलवे बंद कर दिए हैं और सड़कें रोक दी हैं। क्या इससे लोगों को असुविधा नहीं होगी।