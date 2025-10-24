आनंद विहार नमो भारत स्टेशन ने रचा इतिहास, एनसीआरटीसी को मिली आइजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को आनंद विहार नमो भारत भूमिगत स्टेशन के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आइजीबीसी) ने प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया है। यह रेटिंग ग्रीन सर्टिफिकेशन के तहत दी जाने वाली सर्वोच्च श्रेणी है, जो स्टेशन के पर्यावरण अनुकूल होने और हरित निर्माण के लिए दी गई है।



एनसीआरटीसी ने नमो भारत परियोजना के अंतर्गत सभी प्रमुख परिसरों जैसे डिपो, स्टेशन और रिसीविंग सब-स्टेशन को आइजीबीसी से पंजीकृत कराया है। परियोजना का मूल्यांकन छह श्रेणियों में किया गया है। जिसमें साइट चयन, जल एवं ऊर्जा दक्षता, सामग्री संरक्षण, आंतरिक पर्यावरण और नवाचार शामिल है।