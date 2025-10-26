चाकू से गोदकर महिला की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा, पत्नी पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पति ने किया था मर्डर
दिल्ली में चाकू से गोदकर एक महिला की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि महिला का कत्ल उसके पति ने ही किया था। आरोपी ने अपनी पत्नी पर हुए हमले का बदला लेने के लिए यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच कर रही है।
शमसे आलम, बाहरी दिल्ली। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 23 अक्टूबर की रात महिला के सीने में चाकू गोदकर हुई हत्या मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि इनमें से एक आरोपित ने अपनी पत्नी पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इस वारदात को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया।
पुलिस ने इनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल चाकू और स्कूटी बरामद की है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर और जानकारी जुटा रही है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अंकित उर्फ आलोक, विक्की और एक की पहचान नाबालिग के रूप में हुई है।
उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात आजादपुर के पास एक महिला मृत अवस्था में मिली थी, जबकि दूसरी महिला घायल हालत में अस्पताल पहुंचाई गई थी। मृतका की पहचान निर्मला (30) के रूप में हुई, जबकि घायल महिला का नाम फिरोजी पत्नी मोहम्मद दुलारे है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर एसएचओ लव अत्रेय के नेतृत्व में आरोपितों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की।
टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर आरोपितों की पहचान की। स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर दबिश देकर तीनों आरोपितों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वारदात का मकसद बदला लेना था। आरोपित विक्की की पत्नी पर पहले आलम नाम के व्यक्ति ने हमला किया था, और उसी से बदला लेने के लिए विक्की ने अपने साथियों के साथ साजिश रची।
घटना की रात तीनों स्कूटी से मौके पर पहुंचे और विक्की के इशारे पर अंकित और नाबालिग ने दोनों महिलाओं पर चाकू से वार किया। इस हमले में निर्मला की मौत हो गई, जबकि फिरोजी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चाकू और स्कूटी बरामद कर ली है। उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपित अंकित पहले भी हत्या के एक मामले में शामिल रह चुका है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
