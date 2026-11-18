गौरी शर्मा, नई दिल्ली। किसी दवा को बाजार में उतारने से पहले उसका असर और संभावित दुष्प्रभाव जानने के लिए लंबे समय से जानवरों पर परीक्षण किए जाते रहे हैं। लेकिन अब इस निर्भरता को कम करने की दिशा में नई तकनीक सामने आ रही है। आने वाले समय में दवाओं और कास्मेटिक उत्पादों की जांच जानवरों के बजाय मानव ऊतकों जैसे तैयार किए गए माॅडल पर की जा सकेगी।

जोधपुर के एक स्टार्टअप ने दिखाई राह इससे न केवल बेजुबान जानवरों पर होने वाले परीक्षणों को कम करने की उम्मीद है, बल्कि किसी मरीज के शरीर पर दवा का संभावित असर समझने और उसके लिए बेहतर इलाज चुनने का रास्ता भी खुल सकता है। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में जोधपुर के एक स्टार्टअप ने इस तकनीक का प्रदर्शन किया है।

ऊतक के नमूने की स्लाइड तैयार की स्टार्टअप के युवराज सिंह ने बताया कि वे इन-विट्रो माॅडल तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मरीज की बायोप्सी और जरूरी मेडिकल डेटा लिया जाता है। ऊतक के नमूने की स्लाइड तैयार कर उसकी इमेजिंग की जाती है। इसके बाद डिजिटल ट्विन तकनीक से ऊतक की संरचना और उसके विभिन्न घटकों का विश्लेषण किया जाता है।

दवा के संभावित असर और विषाक्तता का आकलन इसी आधार पर मानव ऊतकों जैसी विशेषताओं वाला माॅडल तैयार होता है, जिस पर दवाओं और उनके घटकों का परीक्षण किया जा सकता है। इससे दवा के संभावित असर और विषाक्तता का आकलन करने में मदद मिलती है। इस तकनीक का इस्तेमाल केवल दवाओं की जांच तक सीमित नहीं है।

कैंसर के मरीजों को मिलेगी मदद कैंसर के मरीजों के लिए भी यह उपयोगी साबित हो सकती है। एक ही प्रकार के कैंसर से पीड़ित दो मरीजों के शरीर की जैविक प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। ऐसे में मरीज के अपने ऊतक पर अलग-अलग दवाओं का परीक्षण कर उसके लिए अधिक उपयुक्त उपचार चुनने की दिशा में मदद मिल सकती है।