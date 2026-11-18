जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में प्रदर्शन करके चर्चा में आए निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करने वालों के अकाउंट्स की जांच की जाएगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह मनस्वी के उन वीडियोज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटवाए, जिसमें पुलिस अधिकारी ने वकीलों को एके 47 का नाम लेकर धमकाया है।

साथ ही, उन सोशल मीडिया यूजर्स के भी अकाउंट्स की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्होंने इन वीडियोज को अपलोड करके वायरल किया है।

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