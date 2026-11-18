जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने पुलिस से उस याचिका पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 1980 की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।