1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे जुड़ा? दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से उस याचिका पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।
सोनिया गांधी पर जाली दस्तावेज उपयोग का आरोप।
1980 की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मामला।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने पुलिस से उस याचिका पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 1980 की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।