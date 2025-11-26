नोएडा-गाजियाबाद से गुरुग्राम तक तालमेल जीरो... ड्रग तस्करों पर कैसे पाया जाएगा काबू?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में नौकरी के बहुत सारे मौके होने की वजह से यहां की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए, आस-पास के शहरों जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, नूंह, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद वगैरह में पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बनाना ज़रूरी है, ताकि ज़मीनी लेवल पर जानकारी का लेन-देन करके ड्रग तस्करी के नेटवर्क को असरदार तरीके से खत्म किया जा सके।

बिना और ज़्यादा और असरदार कोशिशों के, ड्रग तस्करी की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। पुलिस की जवाबदेही, कमिटमेंट और तालमेल बढ़ाए बिना, ड्रग तस्करी को रोकना मुश्किल होगा। यह देखते हुए कि तस्कर अब ड्रग्स सप्लाई करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग तस्करी को रोकने के लिए इंटरनेट मीडिया पर कड़ी नजर रखना और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करना जरूरी है। सिर्फ फोन इंटरसेप्शन से तस्करों को नहीं पकड़ा जा सकेगा।

यह देखा जा रहा है कि ड्रग्स की ज़्यादा डिमांड की वजह से दिल्ली में ड्रग्स का धंधा भी तेज़ी से फल-फूल रहा है। दिल्ली तस्करों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट बन गई है। देश और विदेश के अलग-अलग हिस्सों से यहां ड्रग्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, और उन्हें बड़े पैमाने पर अलग-अलग राज्यों में भी पहुंचाया जा रहा है। पिछले कई सालों से दिल्ली पुलिस ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। 2027 तक दिल्ली को ड्रग-फ्री बनाने के मकसद से, दिल्ली पुलिस बड़े स्मगलरों को पकड़ रही है और उनसे बड़ी खेपें बरामद कर रही है।

दिल्ली और आस-पास के राज्यों की पुलिस को सेंट्रल एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाना होगा और इंटेलिजेंस सिस्टम को काफी मजबूत करना होगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसे इन्फॉर्मर कहा जाता है, को मजबूत करने के लिए बीट ऑफिसर्स को ज्यादा जिम्मेदारी देने की जरूरत है। मोबाइल इंटेलिजेंस डेवलप करना होगा। सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी जरूरी है। जिन अलग-अलग ऐप्स के जरिए लोग स्मगलरों से ड्रग्स खरीदते हैं और स्मगलर जो होम डिलीवरी करते हैं, उन पर भी ज्यादा निगरानी की जरूरत है।

डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी, जिसके जरिए स्मगलर ड्रग्स खरीदते और बेचते हैं, उन पर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। ड्रग्स के धंधे से होने वाली कमाई का इस्तेमाल नार्कोटेररिज्म में किया जाता है। ड्रग ट्रैफिकर्स की लंबी चेन होती है; चेन के सभी सदस्यों को पकड़ा जाना चाहिए। जब ड्रग ट्रैफिकर्स पकड़े जाते हैं, तो जांच एजेंसियों को कोर्ट में मजबूत केस बनाने की जरूरत होती है ताकि यह पक्का हो सके कि उन्हें सबसे सख्त सजा मिले और वे लंबे समय तक जेल में रहें। ड्रग ट्रैफिकर्स के पकड़े जाने पर उनसे ड्रग्स बरामद करना बहुत जरूरी है।

ऐसा न करने पर केस पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए, जांच एजेंसियों को ड्रग तस्करी के लिए गिरफ्तार लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग बरामद करने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों की नारकोटिक्स यूनिट्स को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दूसरी सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तालमेल की यह कमी ड्रग तस्करों के खिलाफ असरदार कार्रवाई में रुकावट डाल रही है। कोकीन और MDMA दोनों का इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं और इन्हें पार्टी ड्रग्स के तौर पर जाना जाता है। कोकीन कोलंबिया जैसे लैटिन अमेरिकी देशों से हवा और समुद्र के रास्ते भारत में आती है। इन दोनों रास्तों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है।

दिल्ली और मुंबई समेत देश भर के बड़े शहरों में कोकीन की मांग तेजी से बढ़ रही है। हेरोइन का इस्तेमाल मिडिल क्लास करता है। अच्छी क्वालिटी की हेरोइन आसानी से मिल जाती है, जो पूर्वोत्तर के राज्यों और बरेली से आती है। स्मैक का इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं। चरस का इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं, और यह हिमाचल प्रदेश से आता है। गांजा का इस्तेमाल निचले तबके के लोग करते हैं और यह आंध्र प्रदेश-ओडिशा बॉर्डर से आता है। जांच एजेंसियों को उन रास्तों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है जिनसे ये ड्रग्स दिल्ली पहुंचते हैं।