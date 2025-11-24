यमुना क्रूज के बाद अब हॉट एयर बैलून... दिल्ली के 4 स्पॉट पर उड़ेगा गुब्बारा, LG सक्सेना करेंगे ट्रायल रन
दिल्ली में यमुना नदी के किनारे जल्द ही हॉट एयर बैलून राइड शुरू होने की उम्मीद है। यह सुविधा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत चार स्थानों पर उपलब्ध होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इसके लिए एक एजेंसी का चयन किया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और जनता को एक नया अनुभव देना है। किराया किफायती रखा जाएगा और बैलून पर विज्ञापन की अनुमति होगी।
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। यमुना पर क्रूज़ की तैयारियों के बीच, दिल्ली में जल्द ही हॉट एयर बैलून राइड भी शुरू होने की उम्मीद है। यह सुविधा चार जगहों पर मिलने की उम्मीद है: यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, असिता और बांसेरा।
बांसेरा में मंगलवार को एक ट्रायल रन होना है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना भी शामिल होंगे। इसके बाद सुविधा शुरू करने की तारीख की घोषणा की जा सकती है।
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने इस पहल के लिए एक एजेंसी चुन ली है, और यह सर्विस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इसका मकसद इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना और जनता को एक नया अनुभव देना है। किराया आम जनता के लिए सस्ता और किफायती रखा जाएगा, हालांकि यह प्राइवेट कंपनी तय करेगी।
ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक, हर दिन चार घंटे की फ्लाइट की इजाजत होगी। प्राइवेट कंपनी के साथ शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट तीन साल का होने की उम्मीद है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। बैलून पर विज्ञापन की भी इजाजत होगी।
