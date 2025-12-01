इमरजेंसी वार्ड में लाश से झुमके चोरी, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल की महिला स्वीपर CCTV में बेनकाब
पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में एक निजी अस्पताल में मरीज के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। एक महिला सफाई कर्मचारी पर सोने के झुमके चुराने का आरोप है, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई। मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अस्पताल प्रबंधन ने झुमके लौटा दिए हैं, लेकिन परिवार सोने की चेन की मांग कर रहा है। आरोपी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है।
जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। कृष्णा नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला सफाई कर्मचारी ने मरीज के सोने के झुमके चुरा लिए। यह हरकत CCTV में कैद हो गई। घटना के 19 दिन बाद, कृष्णा नगर थाना पुलिस ने मृतक के बेटे नवीन की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज किया। केस दर्ज होने से पहले, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मृतक के परिवार को सोने का झुमका दे दिया था।
परिवार का कहना है कि उन्होंने केस इसलिए दर्ज कराया क्योंकि उन्हें झुमके वाली सोने की चेन नहीं मिली। चोरी का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। नवीन अपने परिवार के साथ विश्वास नगर में रहता है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने 11 नवंबर को सुबह 5 बजे अपनी मां को गंभीर हालत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था। जब उसने अपनी मां को भर्ती कराया, तो उनके कानों में सोने के झुमके की चेन बंधी हुई थी।
उसी शाम, हॉस्पिटल ने कहा कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें GTB रेफर कर दिया। आरोप है कि जब वे GTB गए, तो डॉक्टरों ने उनकी मां को मृत घोषित कर दिया। उनके कानों में सोने की बालियां नहीं थीं। परिवार का दावा है कि बुज़ुर्ग महिला की मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई। वे हॉस्पिटल गए और चोरी हुए गहनों की रिपोर्ट की। जब पीड़ित ने CCTV फुटेज देखी, तो उन्हें पता चला कि जब बुज़ुर्ग महिला वार्ड में अकेली थीं, तो हॉस्पिटल की सफ़ाई कर्मचारी माला आई और उसने बालियां चुरा लीं।
अगले दिन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सफ़ाई कर्मचारी को हॉस्पिटल बुलाया और उससे घटना के बारे में पूछताछ की। उसने जुर्म कबूल कर लिया और परिवार को बालियां लौटा दीं। पीड़ित का दावा है कि 12 नवंबर को उन्होंने कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। 30 नवंबर को केस दर्ज किया गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि आरोपी को नौकरी से निकाल दिया गया है।
