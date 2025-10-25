Language
    रोहिणी में हिट एंड रन, कार ड्राइविंग कर रही नाबालिग लड़की ने बुजुर्ग को कुचला; मौत

    By Dharmendra Yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:26 AM (IST)

    रोहिणी सेक्टर-11 में एक नाबालिग लड़की ने होंडा अमेज कार से 67 वर्षीय बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक राकेश अरोड़ा सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें लड़की को बाद में घटनास्थल से शीशे के टुकड़े उठाते हुए देखा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार लड़की की मां के नाम पर पंजीकृत है।

    Hero Image

    नाबालिग कार चालक लड़की ने बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-11 में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होंडा अमेज कार चालक नाबालिग लड़की सड़क पार कर रहे 67 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल कर फरार हो गईं। बुजुर्ग को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आरोपित लड़की नौंवी कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कार लड़की की मां के नाम पंजीकृत है और पिता का खारी बावली में ड्राइ-फ्रूट का व्यवसाय है।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। यह भी बताया जा रहा है कि हादसे के कुछ समय बाद आरोपित लड़की घटनास्थल पर दोबारा पहुंची और कार के शीशे के टुकड़े व अन्य चीजें उठाने की कोशिश की।

    यह घटना बृहस्पतिवार सुबह 8:47 मिनट बताई जा रही है। यह हादसा सेक्टर-11 में तितिक्षा स्कूल के पास हुआ। मृतक व्यक्ति का नाम राकेश अरोड़ा है और वे रोहिणी सेक्टर-11 के एच-2 ब्लाक के रहने वाले थे। हादसे के बाद घायल को रोहिणी के निजी अस्पताल ले जा गया।

    बुजुर्ग के भतीजे एडवोकेट नितिन अरोड़ा ने बताया कि उनके ताऊजी हर रोज की तरह सुबह की सैर के लिए गए थे और घर लौट रहे थे। इस दौरान वे सड़क पार कर चुके थे, तभी काले रंग की होंडा अमेज टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। यह घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है।

    उन्होंने बताया कि कार को नाबालिग लड़की चला रही थी। हादसे को अंजाम देने के बाद लड़की ने दोबारा घटनास्थल पर पहुंचकर रोड पर गिरे शीशे के टुकड़े और अन्य चीजें उठाकर ले गईं। लड़की सेक्टर-11 के एक अपार्टमेंट में रहने वाली है। कार लड़की की मां के नाम पंजीकृत है।

    बाहरी उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कल शाहबाद डेरी थाना पुलिस को सरोज अस्पताल से दुर्घटना के संबंध में एक एमएलसी की सूचना मिली। सरोज अस्पताल में पुलिस ने पाया गया कि राकेश अरोड़ा भर्ती कराया गया था और उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

    मृतक तितिक्षा स्कूल के पास सड़क पार कर रहा थे और उसे किसी अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281/106(1) के तहत एफआईआर संख्या दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार के नंबर की पहचान हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।