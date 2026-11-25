जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ईडी की दस्तावेज (कस्टडी एप्लीकेशन) के आधार पर वकील हिमांशु शेखर उर्फ मोहित महादेव एप के प्रमोटर्स के लिए मुख्य मध्यस्थ और 'फिक्सर' की तरह काम कर रहे थे। पंचशील पार्क, मालवीय नगर के रहने वाले हिमांशु पेशे से वकील हैं।

दुबई कनेक्शन सामने आने पर हुई गिरफ्तारी हिमांशु का येस्या मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से लाजपत नगर में एक कंपनी है जिसमें इनका 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दुबई कनेक्शन सामने आने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनकी मंगेतर का नाम चित्रांशी ध्यानी है जिन्हें ईडी ने गिरफ्तारी की सूचना दी। उन्हें डायबिटीज, थायराइड और इस्केमिक हार्ट डिजीज (हृदय रोग) की समस्या है।

ईडी के दस्तावेजों में हिमांशु शेखर पर क्या लगे आरोप? ईडी के दस्तावेज के अनुसार, हिमांशु शेखर कई साल से महादेव एप के प्रमोटर्स (सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल) के लिए मुख्य मध्यस्थ और 'फिक्सर' की तरह काम कर रहे थे।

अक्टूबर 2023 में मुंबई स्थित कुरैशी प्रोडक्शंस पर छापेमारी के बाद वसीम कुरैशी और हर्षवर्धन के जरिए हिमांशु शेखर (जिन्हें 'सर' कहा जाता था) की मुलाकात दुबई (विला नंबर 45, जुमेराह पिंक बीच) में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और वकील सुमित कोचर से हुई।

उन्होंने प्रमोटर्स से वादा किया कि वे उनके खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक मामलों और इंटरपोल की कार्यवाही को रफा-दफा करा देंगे। मुंबई में हवाला ऑपरेटरों के जरिए नकद और कुछ हिस्सा दुबई में दिया उन्होंने प्रमोटर्स से कहा था कि वकील और जज साहब से बात हो रखी है। सौरभ चंद्राकर के बयान (धारा 50 पीएमएलए) के अनुसार, हिमांशु शेखर ने अक्टूबर 2023 में मदद के नाम पर 15 करोड़ रुपये लिए। इसके बाद दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच कई किस्तों में भारी रकम ली, जिसे उन्होंने भारत में उच्च अधिकारियों को देने की बात कही थी। यह पैसा दिल्ली, मुंबई में हवाला ऑपरेटरों के जरिए नकद और कुछ हिस्सा दुबई में दिया गया।

प्रमोटर्स से कहा कि आज वह गिरफ्तार हो जाएगा लोटस 365 डाॅट काॅम में पार्टनर रहे बुकी गिरीश तलरेजा जब प्रमोटर्स के खिलाफ हो गए, तो प्रमोटर्स ने दुबई में मौजूद हिमांशु शेखर को उनकी भारत (जयपुर और फिर भोपाल) में लोकेशन की जानकारी दी। भोपाल के एक होटल में ठहरने के तीसरे दिन हिमांशु ने प्रमोटर्स से कहा कि आज वह गिरफ्तार हो जाएगा और उसी दिन ईडी ने गिरीश तलरेजा को गिरफ्तार कर लिया। सौरभ चंद्राकर ने इसे हिमांशु द्वारा किया गया सबसे बड़ा काम बताया।

करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजक्शन मिले ईडी की जांच में सामने आया कि हिमांशु की कंपनी का राजस्व 2022-23 में 52.66 लाख रुपये था, जो 2023-24 (जिस दौरान रिश्वत/हवाला की रकम ली गई) में अचानक बढ़कर 15.55 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने 2025 में रेंज रोवर और महिंद्रा थार जैसी गाड़ियों के लिए लोन भी लिया। उनके निजी बैंक खातों में भी करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजक्शन मिले हैं।