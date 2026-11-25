जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गोरखपुर के चर्चित बिजनेसमैन मनीष गुप्ता हत्याकांड में पांच साल से जेल में बंद आरोपित तत्कालीन एसएचओ जगत नारायण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपित पांच साल से जेल में है और सभी महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही हो चुकी है। यह मामला सितंबर 2021 का है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया बता दें कि घटना वाले दिन मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर के एक होटल में ठहरे थे। तब रामगढ़ ताल थाने के एसएचओ रहे जगत नारायण सिंह अपनी टीम के साथ होटल की तलाशी लेने पहुंचे थे।

आरोप है कि इसी दौरान पिटाई से मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी। उन्हें 10 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया और सीबीआई ने जांच की। सभी जरूरी गवाहों की गवाही दर्ज आरोपित ने दलील दी कि अपराध के पीछे कोई मकसद नहीं था और कोई बरामदगी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि एसपी के निर्देश पर त्योहार के मद्देनजर होटलों की चेकिंग की जा रही थी, इसी के तहत होटल कृष्णालया की तलाशी ली गई थी, जिसे सीबीआई ने अपने जवाब में नहीं बताया। सभी जरूरी गवाहों की गवाही हो चुकी है। इसमें होटल स्टाफ और शिकायतकर्ता शामिल हैं।