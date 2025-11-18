पति के कंधे पर पत्नी की लाश... कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में महिंद्रा पार्क पुलिस थाना इलाके राजस्थान उद्योग नगर में पत्नी की हत्या के बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को कंधे पर लादकर नाले की ओर जाते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस का कहना है कि आराेपी विष्णु शर्मा आदतन अपराधी पाया गया है और वह पूर्व में आबकारी अधिनियम और घर में चोरी के तीन मामलों में शामिल रहा है।

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि जहांगीरपुरी के राजस्थान उद्योग नगर में रहने वाला आरोपी विष्णु शर्मा अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक करता था। 13 नवंबर की रात दोनों के बीच गंभीर विवाद हुआ, जिसके दौरान आरोपी ने गुस्से व शक की स्थिति में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अपराध के बाद उसने सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को एक खुले नाले में फेंक दिया।