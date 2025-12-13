Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात को एक बजे स्टार्टअप फाउंडर को बिना FIR कैसे उठा सकते हैं? दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

    By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्टार्टअप फाउंडर वैभव चावला से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि पुलिस बिना प्राथमिकी के उसे कैसे उठ ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर वैभव चावला को धोखाधड़ी से जुड़े मामले से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है।

    फाउंउर की बहन शिवांगी चावला की तरफ से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने उठाया कि पुलिस वैभव को मथुरा से रात एक बजे बिना किसी प्राथमिकी के कैसे उठा सकती है, जबकि शिकायत सिर्फ धोखाधड़ी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीठ ने कहा कि मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का होने के बावजूद पुलिस उसे पूछताछ के नाम पर आठ दिनों में पांच बार बुलाने को कैसे सही ठहरा सकती है। अदालत ने यह भी पूछा कि एक निजी व्यवसायिक झगड़े में पुलिस की क्या भूमिका है?

    उक्त टिप्पणी व सवाल करते हुए पीठ ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर मामले में पुलिस को भविष्य में कोई भी जानकारी चाहिए तो याची के भाई को लिखित नोटिस जारी करना होगा।

    पीठ ने कहा कि अगर पूछताछ की जरूरत है तो पुलिस वैभव चावला के कार्यालय जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में प्राथमिकी करने से पहले वैभव चावला को लिखित मेें इसकी जानकारी देनी होगी। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

    अदालत ने उक्त निर्देश तब दिए जब याची की तरफ से पेश हुए वकील पारितोष धवन व आशीष बत्रा ने बताया कि दो दिसंबर को अदालत में सुनवाई के बाद भी उनके मुवक्किल को पूछताछ के नाम पर पांच से छह घंटे तक बुलाया गया।

    मूलरूप से हरियाणा के गुरुग्राम निवासी 30 वर्षीय वैभव चावला ने 2021 में जेएलवी इनोवेशन कंपनी से स्टार्ट-अप बिजनेस शुरू की। कंपनी दूसरी चीजों के साथ-साथ वेयरहाउस.आईआई को भी चला रही है और यह ब्रांड्स को वेयरहाउसिंग, लाजिस्टिक्स और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर रही है। यह पूछा मामला दो पक्षों के बीच व्यवसायिक धोखाधड़ी से जुड़ा है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में तेजी से बन रही वॉल-टू-वॉल सड़कें, CM ने विधायकों को दिए निर्देश