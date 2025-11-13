Language
    दिल्ली में हाशिम बाबा गिरोह के 3 शूटर गिरफ्तार, 30 लाख रंगदारी न मिलने पर सट्टेबाज के घर फायरिंग

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:39 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में 30 लाख की रंगदारी न देने पर हाशिम बाबा गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार हुए। पुलिस और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने जहीर, सलमान और फारूक को पकड़ा। जहीर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। बदमाशों ने सट्टेबाज के घर के बाहर फायरिंग की थी और रंगदारी का नोट छोड़ा था। जांच में जहीर मास्टरमाइंड निकला, और सचिन ने विदेश से रंगदारी मांगी थी।

    पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में 30 लाख की रंगदारी न देने पर हाशिम बाबा गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार हुए।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। फर्श बाजार थाना क्षेत्र की बिहारी कॉलोनी में 30 लाख रुपये की फिरौती न देने पर एक सट्टेबाज के घर के बाहर फायरिंग करने वाले हाशिम बाबा गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्श बाजार थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की टीम ने संयुक्त रूप से इन्हें गिरफ्तार किया है। बदमाशों की पहचान साजिशकर्ता जहीर उर्फ गुड्डू, सलमान लड्डन और फारूक के रूप में हुई है।

    पुलिस ने इन्हें कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए पुलिस जहीर को गीता कॉलोनी, यमुना खादर ले गई। बदमाश ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को काबू कर लिया।

    जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि 2 नवंबर की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन बदमाशों ने एक घर के बाहर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद बदमाशों ने रंगदारी मांगते हुए एक नोट भी छोड़ा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फर्श बाजार थाना प्रभारी अजय करण, स्पेशल स्टाफ प्रभारी अर्जुन सिंह और राजीव शर्मा की एक टीम गठित की गई।

    पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और अपराधियों की पहचान की। उन्हें विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया गया। ज़हीर उर्फ गुड्डू इस मामले का मास्टरमाइंड है। उसने पुलिस को बताया कि बाबा का शूटर सचिन उर्फ गोली विदेश में है। उसने उसे सट्टेबाज बंटी के घर पर फायरिंग करने का काम सौंपा था। उसने अपराधियों को हथियार और मोटरसाइकिल मुहैया कराई थी।

    इससे पहले, धनतेरस पर, सचिन ने ही विदेश से बंटी को फोन करके रंगदारी मांगी थी। जब बंटी ने मना किया, तो अपराधियों ने फायरिंग कर दी। अपराधियों ने पुलिस को बताया कि इस मामले में वांछित सलमान और सलमान उर्फ काला ने गोलियां चलाई थीं। फारूक ने धमकी भरा नोट लिखा था और अपने फोन पर उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। जाँच के दौरान, पुलिस को यह भी पता चला कि इस मामले में वांछित सलमान काले का मामा शाहरुख उत्तर-पूर्वी जिले में पुलिस का मित्र है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, दक्षिणी दिल्ली में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या के बाद, स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा पर शिकंजा कस दिया है। उसकी पत्नी और साले को भी अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले, हाशिम मंडोली जेल में अपने गिरोह के बाहर अपराध करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। अब, वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर रहा है और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।

    हाशिम का सबसे भरोसेमंद शूटर गोलू पिछले साल फर्श बाजार इलाके में एक बर्तन व्यापारी की हत्या के बाद विदेश भाग गया था। बाबा पर कार्रवाई के बाद गिरोह कंगाल हो गया था। सूत्रों के अनुसार, सचिन ने ज़हीर को चार जगहों पर गोलियां चलाने का ठेका दिया था, जिनसे रंगदारी वसूली जानी थी। कस्तूरबा नगर में एक शराब माफिया के घर, विकास मार्ग स्थित एक क्लब के बाहर और कई सट्टेबाजों के घरों पर गोलियां चलाकर रंगदारी वसूली जानी थी। पहली रंगदारी वसूली के बाद पुलिस ने गिरोह को पकड़ लिया।