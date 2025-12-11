दिल्ली: हरियाणा भवन में कुछ ही देर में शुरू होगी बैठक, पहुंचने लगे मंत्री और सांसद
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में हरियाणा के भाजपा सांसदों के साथ विकास योजनाओं पर बैठक कर रहे हैं। करनाल से सांसद मनोहर लाल और नवीन जि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के भाजपा सांसदों के साथ नाश्ते के दौरान विकास की योजनाएं को लेकर कर रहे हैं बैठक, योजनाओं की समीक्षा भी की जानी है। संगठन से जुड़ी गतिविधियों पर भी चर्चा होनी है।
करनाल से सांसद तथा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सांसद नवीन जिंदल, धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सदस्य भी पहुंच चुके हैं। किरण चौधरी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बैठक में नहीं आएंगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह , कृष्णपाल गुर्जर कुछ देर में वाले हैं।
बैठक के बाद सीएम पीएम से मिलेंगे
हरियाणा के लिए होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने के लिए सभी सांसदों के साथ संसद भवन पहुंचेगे। सीएम को पीएम से मुलाकात करने के लिए आधे घंटे का समय मिला है। इस दौरान हरियाणा के सभी सांसद भी रह सकते हैं। सीएम बैठक की फीड बैक भी प्रधानमंत्री को देने वाले हैं।
