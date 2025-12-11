दिल्ली: हरियाणा भवन में कुछ ही देर में शुरू होगी बैठक, पहुंचने लगे मंत्री और सांसद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के भाजपा सांसदों के साथ नाश्ते के दौरान विकास की योजनाएं को लेकर कर रहे हैं बैठक, योजनाओं की समीक्षा भी की जानी है। संगठन से जुड़ी गतिविधियों पर भी चर्चा होनी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करनाल से सांसद तथा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सांसद नवीन जिंदल, धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सदस्य भी पहुंच चुके हैं। किरण चौधरी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बैठक में नहीं आएंगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह , कृष्णपाल गुर्जर कुछ देर में वाले हैं।