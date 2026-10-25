दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में ढहा अवैध निर्माणाधीन मकान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके के मिलन गार्डन में अवैध रूप से मकान का निर्माण किया जा रहा था। आज ही पहली मंजिल का लैंटर डाला जा रहा था। इसी बीच शाम में लैंटर अचानक गिर गया। दमकल विभाग की टीम तलाशी कर रही है कही कोई मजदूर दबा है या नहीं।

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