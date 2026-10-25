दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में ढहा अवैध निर्माणाधीन मकान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में रविवार की शाम एक अवैध निर्माणाधीन मकान का लैंटर ढह गया। जिसके बाद ...और पढ़ें
HighLights
पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में अवैध मकान ढहा।
पहली मंजिल का लैंटर डालते समय हुआ हादसा।
दमकल विभाग मलबे में मजदूरों को ढूंढ रहा है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके के मिलन गार्डन में अवैध रूप से मकान का निर्माण किया जा रहा था। आज ही पहली मंजिल का लैंटर डाला जा रहा था। इसी बीच शाम में लैंटर अचानक गिर गया। दमकल विभाग की टीम तलाशी कर रही है कही कोई मजदूर दबा है या नहीं।