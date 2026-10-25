दिल्ली में जुटेंगे कई राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, सतीश महाना की अध्यक्षता में एकरूप नियम बनाने पर अहम बैठक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। देश की विधानसभाओं में प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक 27 अक्टूबर को दिल्ली में होगी।

लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित इस समिति की बैठक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित ताज होटल, सरदार पटेल मार्ग पर आयोजित की जाएगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बैठक में स्वागत संबोधन देंगे।

क्यों आयोजित की गई बैठक? गुप्ता ने रविवार को बताया कि बैठक में प्रस्तावित एकरूप आदर्श नियमों से संबंधित प्रारूप रिपोर्ट और उसमें शामिल अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। समिति का उद्देश्य देश के विभिन्न विधायी निकायों में प्रक्रिया और कार्य-संचालन के लिए साझा रूपरेखा तैयार करना है, ताकि विधायी कार्यवाही को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। विधानसभाओं के अध्यक्ष होंगे शामिल बैठक में उत्तर प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी और प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष गुरुपादगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल सहित अन्य सदस्य शामिल होंगे।