Hapur Weather: ठंडी हवाओं से आंखों में खुजली और किरकिराहट की समस्या, क्या हैं बचाव के उपाय?
हापुड़ में ठंडी हवाओं के कारण लोगों को आंखों में खुजली और किरकिराहट की समस्या हो रही है। डॉक्टरों के अनुसार, यह समस्या ड्राई आई सिंड्रोम के कारण होती ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। ठंडी हवाएं और तेज़ हवाओं के साथ उड़ने वाले कण, साथ ही अलाव के धुएं से आंखों में एलर्जी हो रही है। इन्फेक्शन भी हो रहा है। आंखें रगड़ने से सूजन आ रही है, जिससे दर्द हो रहा है। सरकारी अस्पतालों की आई ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह ने बताया कि हवा में धूल और धुएं के कारण रोज़ाना औसतन 15 से 20 मरीज आंखों में जलन, खुजली और पानी आने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। गर्मी के लिए लकड़ी और कचरा जलाने से कार्बन के कण आंखों में चले जाते हैं, जिससे कॉर्निया की नमी प्रभावित होती है। इससे जलन और धुंधला दिखाई देने लगता है। आंखें रगड़ने से कॉर्निया पर खरोंच आ जाती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है।
उन्होंने बताया कि बच्चे अक्सर गंदे हाथों से अपनी आंखें रगड़ते हैं, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। मरीजों को आई ड्रॉप्स दी जा रही हैं और आंखों की सुरक्षा के तरीके बताए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आजकल वायरल कंजंक्टिवाइटिस के मरीज भी ओपीडी में आ रहे हैं। रोज़ाना ऐसे दो से तीन मरीज आ रहे हैं। उन्हें आंखों से पानी आना, लालिमा, हल्का दर्द और जलन महसूस हो रही है।
इन बातों का ध्यान रखें
- दोपहिया वाहन चलाते समय वाइज़र वाला हेलमेट पहनें या चश्मा लगाएं।
- अलाव के लिए लकड़ी, कोयला या कचरा न जलाएं; अपनी आंखों को धुएं से बचाएं।
- हीटर का इस्तेमाल करने से बचें; अपने हाथों को दूर से गर्म करें और अपनी आंखों को लगातार गर्मी के संपर्क में न रखें।
- अपने हाथ साफ रखें; अपनी आंखों को गंदे कपड़ों, मफलर या टोपी से साफ न करें।
