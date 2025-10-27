Language
    हापुड़ में पोल्ट्री फार्म संचालक की पीट-पीटकर हत्या, हत्यारों पर दो लाख लूटने का भी आरोप

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:51 AM (IST)

    हापुड़ के बहादुरगढ़ में एक पोल्ट्री फार्म संचालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक बुलंदशहर का रहने वाला था। घटना 22 अक्टूबर की रात की है, जब मारपीट में घायल योगवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार सुबह मेरठ के अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। परिवार ने हत्यारों पर दो लाख रुपये लूटने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ जनपद में बहादुरगढ़ के लुहारी गांव में पोल्ट्री फार्म संचालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार, मृतक व आरोपी दोनों जनपद बुलंदशहर के लाडपुर गांव के रहने वाले हैं। बताया गया कि 22 अक्टूबर की रात को मारपीट की घटना हुई थी। घायल योगवीर का अस्पताल में उपचार चल रहा था।

    वहीं, योगवीर ने सोमवार की सुबह मेरठ के अस्पताल में दम तोड़ दिया। इससे परिवार में कोहराम मचा है। दो लाख रुपये लूटने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    जनपद बुलंदशहर के लाडपुर गांव के रहने वाले शिव कुमार ने थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के लुहारी गांव में किराए पर पोल्ट्री फार्म लिया हुआ है। इसमें उनके पिता योगवीर सिंह उम्र करीब 44 वर्ष और एक अन्य साथी तरुण कुमार रहते थे। लाडपुर गांव का ही रहने वाले एक अन्य युवक का भी इसी क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म बना हुआ है।

    22 अक्टूबर की रात्रि आरोपी युवक योगवीर सिंह के पोल्ट्री फार्म पर पहुंच गया और वहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। योगवीर सिंह ने उस समय मामले को शांत करते हुए आरोपी को वहां से भेज दिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी युवक फिर से रात को 10 बजे के करीब वापस पोल्ट्री फार्म पर पहुंचा और वहां योगवीर सिंह एवं तरुण के साथ मारपीट की। इस दौरान योगवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।

    WhatsApp Image 2025-10-27 at 11.51.05

    (मृतक योगवीर सिंह का फाइल फोटो)

    आरोप है कि फार्म पर सामान खरीदने के लिए दो लाख रुपये भी रखे हुए थे, उनको भी आरोपी तमंचे के बल पर लूटकर फरार हो गया। इस बात की सूचना योगवीर सिंह के परिजनों को मिली तो वह आनन-फानन में घायल को पहले स्याना अस्पताल ले गए, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया।

    वहीं, सोमवार की सुबह योगवीर सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई है। इस घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया है। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

     