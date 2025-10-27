हापुड़ में पोल्ट्री फार्म संचालक की पीट-पीटकर हत्या, हत्यारों पर दो लाख लूटने का भी आरोप

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ जनपद में बहादुरगढ़ के लुहारी गांव में पोल्ट्री फार्म संचालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मृतक व आरोपी दोनों जनपद बुलंदशहर के लाडपुर गांव के रहने वाले हैं। बताया गया कि 22 अक्टूबर की रात को मारपीट की घटना हुई थी। घायल योगवीर का अस्पताल में उपचार चल रहा था। वहीं, योगवीर ने सोमवार की सुबह मेरठ के अस्पताल में दम तोड़ दिया। इससे परिवार में कोहराम मचा है। दो लाख रुपये लूटने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जनपद बुलंदशहर के लाडपुर गांव के रहने वाले शिव कुमार ने थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के लुहारी गांव में किराए पर पोल्ट्री फार्म लिया हुआ है। इसमें उनके पिता योगवीर सिंह उम्र करीब 44 वर्ष और एक अन्य साथी तरुण कुमार रहते थे। लाडपुर गांव का ही रहने वाले एक अन्य युवक का भी इसी क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म बना हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

22 अक्टूबर की रात्रि आरोपी युवक योगवीर सिंह के पोल्ट्री फार्म पर पहुंच गया और वहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। योगवीर सिंह ने उस समय मामले को शांत करते हुए आरोपी को वहां से भेज दिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी युवक फिर से रात को 10 बजे के करीब वापस पोल्ट्री फार्म पर पहुंचा और वहां योगवीर सिंह एवं तरुण के साथ मारपीट की। इस दौरान योगवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।

(मृतक योगवीर सिंह का फाइल फोटो) आरोप है कि फार्म पर सामान खरीदने के लिए दो लाख रुपये भी रखे हुए थे, उनको भी आरोपी तमंचे के बल पर लूटकर फरार हो गया। इस बात की सूचना योगवीर सिंह के परिजनों को मिली तो वह आनन-फानन में घायल को पहले स्याना अस्पताल ले गए, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया।