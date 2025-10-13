गुरुग्राम: डंपर की टक्कर में दो बाइक सवारों की दर्दनाक मौत

Language
    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:32 PM (IST)

    गुरुग्राम के मैदावास रोड पर एक डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कादरपुर निवासी राजीव कुमार और कौशेंद्र कुमार किसी काम से जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कादरपुर के मैदावास रोड पर एक डंपर ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    कादरपुर निवासी राजीव कुमार (31) और कौशेंद्र कुमार (30) किसी काम से बाइक पर जा रहे थे। रास्ते में मैदावास रोड पर एक डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

    हादसे में घायल युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सेक्टर-65 थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस ने डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

