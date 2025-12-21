कैब में युवती के साथ बदसलूकी, विरोध करने पर दी गाली; बीच सड़क पर उतार कर फरार

विनीत त्रिपाठी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक रैपिडो कैब ड्राइवर द्वारा एक युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। युवती ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उसने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने उसे सड़क के बीच में कार से उतार दिया और गाली-गलौज करने लगा। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह शिकायत दर्ज कराने के लिए पास के पुलिस स्टेशन गई, तो उस पर FIR दर्ज न करने का दबाव डाला गया।

घटना का वीडियो "स्टार गर्ल" नाम की प्रोफाइल से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। प्रोफाइल के बायो में युवती ने खुद को एक डिजिटल क्रिएटर बताया है। उसने जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें वह ड्राइवर से बहस करती दिख रही है। वीडियो में वह कहती है, "रैपिडो, आप किस तरह के ड्राइवर रखते हैं? इस आदमी ने मुझे सड़क के बीच में कार से उतरने के लिए कहा और मेरे साथ बदसलूकी की। मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगी।"

वीडियो के दूसरे हिस्से में युवती ने पूरी घटना बताई। उसके अनुसार, यह घटना 15 दिसंबर को हुई थी। उसने बताया कि वह काम से घर लौट रही थी और उसने रैपिडो कैब बुक की थी। उस समय ड्राइवर तेज आवाज़ में म्यूज़िक बजा रहा था, जबकि वह फोन पर बात कर रही थी।

युवती ने ड्राइवर से म्यूजिक की आवाज कम करने के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं सुना। जब उसने तीसरी बार कहा, तो ड्राइवर गुस्सा हो गया और गाली-गलौज करने लगा। युवती ने कहा कि किसी यात्री से इस तरह बात करना गलत है, जिसके बाद ड्राइवर ने उसे सड़क के बीच में कार से उतरने के लिए कहा। उसने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने जानबूझकर कार दूसरी दिशा में मोड़ दी और उसे डराने की कोशिश की। बहुत कहने पर उसने कार रोकी, लेकिन जैसे ही वह उतरी, ड्राइवर भी उतर गया। इससे वह और डर गई। युवती ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस स्टेशन गई।

उसने आरोप लगाया कि उसे वहां भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और FIR दर्ज न करने का दबाव डाला गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और शिकायत दर्ज कराई। बाद में वह अपने माता-पिता के साथ कोर्ट भी गई। घटना वाले दिन ही FIR दर्ज की गई और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

वीडियो के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि यह घटना सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन इलाके में बख्तावर चौक से आर्टेमिस अस्पताल जाने वाली सड़क पर हुई थी। इस मामले में सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन के SHO इंस्पेक्टर सुखबीर कुमार ने बताया कि घटना के बाद महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया था।