GTB अस्पताल में नर्सिंग अधिकारियों के तबादले से मचा हड़कंप, 173 अधिकारी हुए इधर-उधर
पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से 173 नर्सिंग अधिकारियों का तबादला बुराड़ी अस्पताल में करने के आदेश का नर्सेज एसोसिएशन विरोध कर रही है। वेतन भुगतान के लिए किए गए इस तबादले से अधिकारियों में असंतोष है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से इसे वापस लेने की मांग की है। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जीटीबी अस्पताल से 173 नियमित नर्सिंग अधिकारियों का तबादला बुराड़ी अस्पताल में कर दिया गया है। उनकी फाइलें भी वहीं भेजी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह वेतन भुगतान के लिए किया गया है, लेकिन वे अगले आदेश तक जीटीबी अस्पताल में ही कार्यरत रहेंगी।
जीटीबी अस्पताल की नर्सेज एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे बुधवार से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
एसोसिएशन के अनुसार, जीटीबी अस्पताल में नर्सिंग अधिकारियों के 1,021 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 399 रिक्त थे और हाल ही में भरे गए हैं। इसके अतिरिक्त, 207 नर्सिंग अधिकारी अनुबंध पर कार्यरत हैं, जिन्हें उपाध्यक्ष से मानदेय मिलता है।
3 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर पुराने नियमित नर्सिंग अधिकारियों का तबादला बुराड़ी अस्पताल में कर दिया गया। एसोसिएशन का कहना है कि आदेश के अनुसार, ये नर्सिंग अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर जीटीबी अस्पताल में काम करते रहेंगे, लेकिन वेतन के लिए उनकी फाइलें बुराड़ी अस्पताल भेजी जा रही हैं। 9 अक्टूबर को जीटीबी प्रशासन ने इन नर्सिंग अधिकारियों को बुराड़ी अस्पताल में ज्वाइन करने का आदेश जारी किया।
एसोसिएशन का कहना है कि नियमित नर्सिंग अधिकारियों का तबादला न तो आवश्यक है और न ही व्यावहारिक। इससे न केवल नर्सिंग स्टाफ में असंतोष बढ़ा है, बल्कि जीटीबी अस्पताल की रोगी देखभाल व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। इन नर्सिंग अधिकारियों को हर प्रशासनिक कार्य के लिए 20 किलोमीटर दूर बुराड़ी जाना पड़ेगा।
