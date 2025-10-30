दिल्ली में वाहनों के पंजीकरण में ऐतिहासिक उछाल, GST छूट से कम हुईं वाहनों की कीमतें
दिल्ली में जीएसटी छूट के बाद वाहनों के पंजीकरण में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। अक्टूबर में 98,647 से ज़्यादा वाहन पंजीकृत हुए, जिनमें दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी में कटौती और त्योहारी सीजन के कारण यह उछाल आया है, जिससे वाहनों की कीमतों में भी कमी आई है।
वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली। जीएसटी छूट का असर अक्टूबर में दिल्ली में वाहनों के पंजीकरण पर साफ़ दिखाई दे रहा है, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस महीने अब तक 98,647 वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। 31 अक्टूबर तक कुल 1,00,000 से ज़्यादा वाहनों के पंजीकरण होने की उम्मीद है।
दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो 71,650 से ज़्यादा है, जबकि कारों की संख्या 19,572 तक पहुँच गई है। अन्य वाहन श्रेणियों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले, पिछले साल नवंबर में सबसे ज़्यादा 87,000 वाहनों का पंजीकरण हुआ था। परिवहन विशेषज्ञ और परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त अनिल छिकारा का कहना है कि वाहनों के पंजीकरण में अचानक आई तेज़ी निश्चित रूप से वाहनों पर जीएसटी में कमी की वजह से है।
केंद्र सरकार द्वारा वाहनों पर जीएसटी में की गई कटौती का असर भले ही अन्य क्षेत्रों में न दिखे, लेकिन वाहनों के मामले में यह साफ़ दिखाई दे रहा है। वाहनों के सस्ते होने की बात करें तो जीएसटी में कटौती के कारण दोपहिया वाहनों की कीमत में 6,000 से 10,000 रुपये तक की कमी आई है।
इसके अलावा, 10 लाख रुपये तक के टैक्स वाले वाहनों पर भी जीएसटी में 1 लाख रुपये की कमी की गई है। दिवाली का महीना भी ऐसा ही होता है, जब लोग ज़्यादा वाहनों का पंजीकरण कराते हैं। आंकड़ों पर नज़र डालें तो विभाग के इतिहास में अक्टूबर में किसी भी एक महीने में सबसे ज़्यादा वाहनों का पंजीकरण हुआ।
धनतेरस से अधिक बढ़े वाहन पंजीकरण
18 अक्टूबर को धनतेरस पर 8,000 से ज़्यादा वाहनों का पंजीकरण हुआ। इसके बाद भी यह संख्या तेज़ी से बढ़ी। 19 अक्टूबर को यह संख्या बढ़कर 63,153 हो गई। दिवाली पर यह संख्या बढ़कर 68,760 और 22 अक्टूबर को 82,682 हो गई। 25 अक्टूबर को यह संख्या 86,948 और 28 अक्टूबर को 93,527 हो गई।
पिछले चार वर्षों में इन महीनों में सबसे अधिक वाहन पंजीकृत हुए
|वर्ष
|माह
|पंजीकृत वाहन
|2025
|अक्टूबरसर्वाधिक
|98,647
|2024
|नवंबर
|83,387
|2023
|नवंबर
|80,852
|2022
|अक्टूबर
|76,232
|2021
|नवंबर
|54,078
2025 में जनवरी से अब तक किस महीने में कितने वाहन पंजीकृत हुए?
|माह
|पंजीकृत वाहन
|जनवरी
|75,047
|फ़रवरी
|50,186
|मार्च
|59,671
|अप्रैल
|58,557
|मईसर्वाधिक
|69,447
|जून
|58,380
|जुलाईदूसरा सर्वाधिक
|69,429
|अगस्त
|61,629
|सितंबर
|60,278
|कुल (जनवरी - सितंबर)
|562,624
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।