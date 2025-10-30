Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में वाहनों के पंजीकरण में ऐतिहासिक उछाल, GST छूट से कम हुईं वाहनों की कीमतें

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:42 AM (IST)

    दिल्ली में जीएसटी छूट के बाद वाहनों के पंजीकरण में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। अक्टूबर में 98,647 से ज़्यादा वाहन पंजीकृत हुए, जिनमें दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी में कटौती और त्योहारी सीजन के कारण यह उछाल आया है, जिससे वाहनों की कीमतों में भी कमी आई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में जीएसटी छूट के बाद वाहनों के पंजीकरण में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। 

    वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली। जीएसटी छूट का असर अक्टूबर में दिल्ली में वाहनों के पंजीकरण पर साफ़ दिखाई दे रहा है, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस महीने अब तक 98,647 वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। 31 अक्टूबर तक कुल 1,00,000 से ज़्यादा वाहनों के पंजीकरण होने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो 71,650 से ज़्यादा है, जबकि कारों की संख्या 19,572 तक पहुँच गई है। अन्य वाहन श्रेणियों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले, पिछले साल नवंबर में सबसे ज़्यादा 87,000 वाहनों का पंजीकरण हुआ था। परिवहन विशेषज्ञ और परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त अनिल छिकारा का कहना है कि वाहनों के पंजीकरण में अचानक आई तेज़ी निश्चित रूप से वाहनों पर जीएसटी में कमी की वजह से है।

    केंद्र सरकार द्वारा वाहनों पर जीएसटी में की गई कटौती का असर भले ही अन्य क्षेत्रों में न दिखे, लेकिन वाहनों के मामले में यह साफ़ दिखाई दे रहा है। वाहनों के सस्ते होने की बात करें तो जीएसटी में कटौती के कारण दोपहिया वाहनों की कीमत में 6,000 से 10,000 रुपये तक की कमी आई है।

    इसके अलावा, 10 लाख रुपये तक के टैक्स वाले वाहनों पर भी जीएसटी में 1 लाख रुपये की कमी की गई है। दिवाली का महीना भी ऐसा ही होता है, जब लोग ज़्यादा वाहनों का पंजीकरण कराते हैं। आंकड़ों पर नज़र डालें तो विभाग के इतिहास में अक्टूबर में किसी भी एक महीने में सबसे ज़्यादा वाहनों का पंजीकरण हुआ।

    धनतेरस से अधिक बढ़े वाहन पंजीकरण

    18 अक्टूबर को धनतेरस पर 8,000 से ज़्यादा वाहनों का पंजीकरण हुआ। इसके बाद भी यह संख्या तेज़ी से बढ़ी। 19 अक्टूबर को यह संख्या बढ़कर 63,153 हो गई। दिवाली पर यह संख्या बढ़कर 68,760 और 22 अक्टूबर को 82,682 हो गई। 25 अक्टूबर को यह संख्या 86,948 और 28 अक्टूबर को 93,527 हो गई।

    पिछले चार वर्षों में इन महीनों में सबसे अधिक वाहन पंजीकृत हुए

    वर्ष माह पंजीकृत वाहन
    2025 अक्टूबरसर्वाधिक 98,647
    2024 नवंबर 83,387
    2023 नवंबर 80,852
    2022 अक्टूबर 76,232
    2021 नवंबर 54,078

    2025 में जनवरी से अब तक किस महीने में कितने वाहन पंजीकृत हुए?

    माह पंजीकृत वाहन
    जनवरी 75,047
    फ़रवरी 50,186
    मार्च 59,671
    अप्रैल 58,557
    मईसर्वाधिक 69,447
    जून 58,380
    जुलाईदूसरा सर्वाधिक 69,429
    अगस्त 61,629
    सितंबर 60,278
    कुल (जनवरी - सितंबर) 562,624