दिल्ली के 168 व्यापारियों को लाइसेंस, यमुनापार जिलों में सबसे अधिक व्यापारियों को मिले ग्रीन पटाखा बेचने के लाइसेंस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर तमाम तरह के प्रतिबंधों के बीच सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने नीरी द्वारा सत्यापित ग्रीन पटाखा बेचने के लिए राजधानी में 168 व्यापारियाें को लाइसेंस जारी किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लाइसेंस के लिए कुल 188 व्यापारियों ने सभी 15 जिले के डीसीपी कार्यालय में आवेदन किया था। उनमें दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट द्वारा तय किए मानकों के अनुरूप आवेदन पाए जाने पर 168 व्यापारियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए। 20 व्यापारियों के आवेदन मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उनके आवेदन को निरस्त कर दिए गए।