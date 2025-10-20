दिल्ली के 168 व्यापारियों को लाइसेंस, यमुनापार जिलों में सबसे अधिक व्यापारियों को मिले ग्रीन पटाखा बेचने के लाइसेंस
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, दिल्ली पुलिस ने नीरी द्वारा सत्यापित ग्रीन पटाखे बेचने के लिए 168 व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए हैं। यमुनापार के जिलों में सबसे अधिक लाइसेंस दिए गए हैं। लाइसेंस धारक 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे, और पुलिस द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर तमाम तरह के प्रतिबंधों के बीच सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने नीरी द्वारा सत्यापित ग्रीन पटाखा बेचने के लिए राजधानी में 168 व्यापारियाें को लाइसेंस जारी किए हैं।
लाइसेंस के लिए कुल 188 व्यापारियों ने सभी 15 जिले के डीसीपी कार्यालय में आवेदन किया था। उनमें दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट द्वारा तय किए मानकों के अनुरूप आवेदन पाए जाने पर 168 व्यापारियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए। 20 व्यापारियों के आवेदन मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उनके आवेदन को निरस्त कर दिए गए।
सबसे अधिक लाइसेंस यमुनापार के जिले पूर्वी, शाहदरा और उत्तर-पूर्वी जिले के व्यापारियों को मिले। जिन व्यापारियों को लाइसेंस दिए गए हैं वे 20 अक्टूबर तक अपनी अस्थायी दुकानों में केवल ग्रीन पटाखे ही बेच सकेंगे। लाइसेंस धारक तय मानदंड के अनुरूप पटाखा बेच रहे हैं अथवा नहीं इसके लिए सभी जिला पुलिस द्वारा बनाए गए विशेष दस्ते में शामिल पुलिसकर्मी लगातार निगरानी रखेंगे।
