दिल्ली के इस इलाके में 63.74 करोड़ की स्मार्ट पार्किंग बनी, 52 दिन बाद भी ताला; किसने रोका रास्ता?

मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। ग्रेटर कैलाश-1 के एम ब्लॉक मार्केट में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 सितंबर को सात मंजिला स्वचालित कार पार्किंग का उद्घाटन किया। कुल ₹63.74 करोड़ की लागत से निर्मित इस पार्किंग में 399 वाहनों की क्षमता है। प्रवेश और निकास द्वारों और भूतल पर रैंप पर पेड़ों की कटाई की अनुमति मिलने में देरी के कारण, उद्घाटन के 52 दिन बाद भी पार्किंग चालू नहीं हो पाई है। नतीजतन, मार्केट के दुकानदार और निवासी पार्किंग की सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने स्वचालित पार्किंग के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके निर्माण में ₹63.74 करोड़ की लागत आई है। निर्माण कंपनी अगले दस वर्षों तक इसका संचालन और रखरखाव करेगी। सामान्य पार्किंग में वाहनों को हटाने में लगभग 15 मिनट लगते हैं, जिससे ईंधन की खपत होती है और प्रदूषण बढ़ता है। वहीं, यह शटल-संचालित पार्किंग आपके वाहन को केवल 2.5 मिनट में पार्किंग से बाहर निकाल देगी। इससे ईंधन और समय की काफ़ी बचत होगी। पेड़ों की कटाई, रैंप की तैयारी और तकनीकी समस्याओं के समाधान के बाद, दिसंबर में इसके चालू होने की उम्मीद है।

यह है शटल पार्किंग तकनीक शटल पार्किंग तकनीक के तहत, वाहन पार्किंग प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित होती है। पैनल पर वाहन पार्क करने के बाद, सिस्टम एक लिफ्ट का उपयोग करके वाहन को खाली जगह पर ले जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल अक्सर विदेशों में किया जाता है। वाहन को हटाने का आदेश देने पर, लिफ्ट 2.5 मिनट से भी कम समय में वाहन को बाहर निकाल देती है।

2019 में नहीं मिली थी मंजूरी एम ब्लॉक में पार्किंग स्थल बनाने का प्रस्ताव 2019 में भी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, उस समय इसे मंज़ूरी नहीं मिली थी। निगम ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सलाह ली। एक सर्वेक्षण के बाद, निगम ने पार्किंग डिज़ाइन में संशोधन किया, जिससे इसकी क्षमता 200 से बढ़कर 399 हो गई। बेसमेंट और भूतल सहित, यह नौ मंजिला है। प्रत्येक मंजिल पर 57 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह है।