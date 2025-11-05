यमुना किनारे पहली बार मनी भव्य देव दीपावली: हजारों दीपों की जगमगाया वसुदेव घाट, मंत्री कपिल मिश्रा ने की आरती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु पूर्व के पावन अवसरों पर कश्मीरी गेट स्थित वसुदेव घाट पर यमुना नदी किनारे पहली बार भव्य देव दीपावली आयोजन किया गया। एक दिया देवों के नाम थीम पर आधारित उत्सव में एक साथ हजारों दीये जलाए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के कला, संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा शामिल रहे। उन्होंने वसुदेव घाट आकर यमुना मां की आरती की और दीप प्रज्जवलित किया।

यमुना को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना इस अवसर पर मंत्री मिश्रा ने यमुना की बदहाली पर विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यमुना हमारी आस्था भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। आज जो लोग यमुना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। वह स्वयं इस नदी की उपेक्षा के जिम्मेदार हैं। उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह सत्ता में थे। तब उनके पास यमुना के तट पर आने की फुरसत नहीं थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इन 11 वर्षों में 11 बार भी यमुना के तट पर कदम रखते तो यमुना की स्थिति इतनी दयनीय नही होती।