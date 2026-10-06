शार्टकट के फेर में फ्लाईओवर पर पहुंचा रहा Google Maps, बारापुला के भीषण जाम की यही बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। बारापुला फेज-3 के मयूर विहार से एम्स जाने वाली लेन पर तीन दिनों तक राहत के बाद सोमवार को फिर वाहन चालकों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा।

मयूर विहार, डीएनडी लूप व एनएच-24 से एम्स की तरफ जाने वालों को गूगल सर्च में बारापुला फ्लाईओवर का रास्ता ब्लू यानी एकदम खाली दिख रहा है। शार्टकट का सुझाव देते हुए गूगल वाहन चालकों को फ्लाईओवर पर पहुंचा रहा है।

यही भीषण जाम लगने की बड़ी वजह भी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वर्तमान में गूगल मैप पर रियल टाइम डाटा अपलोड नहीं है। इसके चलते वाहन चालक यहां पहुंच रहे हैं। इस साढ़े तीन किलोमीटर के हिस्से को जाम से राहत दिलाने के लिए सभी प्रमुख प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात कर यातायात नियंत्रित और जरूरत के मुताबिक डायवर्जन किया जा रहा है।

बता दें कि इस हिस्से को जाम से राहत दिलाने के क्रम में ट्रैफिक विभाग ने बृहस्पतिवार को ड्रोन सर्वे कर पीडब्ल्यूडी को चार बिंदुओं पर सुझाव दिए थे। इसमें सही मर्जर प्वाइंट पर उचित ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ ही सिग्नल लगाए जाने, सनडायल के पास मर्जर प्वाइंट के आकार (ज्यामिति) में बदलाव कराने व ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए, जहां भी संभव हो एनएच-24 की ओर ट्रैफिक को डायवर्ट करना या नियंत्रित करने की बात थी।

तब तक के लिए स्टाफ लगाकर यातायात को नियंत्रित कराने का प्रयास किया जा रहा है। मयूर विहार लाल बत्ती के पास व अन्य जगहों पर जरूरत के मुताबिक रूट डायवर्जन भी किया जा रहा है। मयूर विहार लाल बत्ती पर रूट डायवर्जन साढ़े तीन किलोमीटर लंबे कारिडोर पर सुबह से ही वाहन चालक जाम से जूझते नजर आए। यातायात नियंत्रित करने के लिए मयूर विहार की ओर से आने वाली लेन पर लाल बत्ती के पास बैरिकेड लगाकर वाहन चालकों को अक्षरधाम की तरफ भेजा जा रहा है।