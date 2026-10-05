बारापुला फेज-3 पर फिर भीषण जाम, ट्रैफिक पुलिस के दावों की खुली पोल; हजारों लोग परेशान

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। Barapullah Phase-3 News: दक्षिणी दिल्ली में बारापुला फेज-3 के (Barapullah Phase-3) मयूर विहार से एम्स जाने वाली लेन पर तीन दिनों तक राहत के बाद सोमवार से फिर वाहन चालकों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, मयूर विहार लाल बत्ती के पास से ट्रैफिक डायवर्ट किया जा रहा है। वाहनों को अक्षरधाम भेजा जा रहा है। वहां से गूगल वाहन चालकों को बारापुला के लिए गाइड कर रहा है। बारापुला फेज-3 पर सराय काले खां व एम्स जाने वाले मार्ग पर जाम लगा तो मयूर विहार की ओर उलटे आने लगे वाहन चालक, ट्रैफिक हुआ आमने-सामने। जागरण इस साढ़े तीन किलोमीटर के हिस्से को जाम से राहत दिलाने के लिए सभी प्रमुख प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात किए गए हैं। मयूर विहार से एम्स वाली लेन पर समस्या जस की तस बनी हुई है। सड़कों पर ट्रैफिक कम रहा बता दें कि गांधी जयंती, पहला शनिवार और फिर रविवार को सरकारी-गैरसरकारी कार्यालयों प्रतिष्ठानों के बंद रहने के चलते पूरी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम रहा। तीन दिन के अवकाश के बाद अब फिर से दिल्ली का सड़कों पर दबाव बढ़ गया।

सराय काले खां से एम्स तक रोड दो ही लेन आश्रम से लेकर सराय काले खां, मयूर विहार से एम्स जाने वाली लेन भीषण जाम की चपेट में है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, मयूर विहार की ओर आने वाली तीन लेन वाली रोड सराय काले खां तक आती है। इसके आगे यानी सराय काले खां से एम्स तक रोड दो ही लेन है।

भीषण जाम की स्थिति बनी वहीं, लूप के सहारे सराय काले खां और स्लिप रोड के जरिए डीएनडी लूप, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, आश्रम एक्टेंशन व महारानी बाग रोड की ट्रैफिक भी एम्स की ओर जाने के लिए इस पर आकर मिलती है। इसके चलते भीषण जाम की स्थिति बन रही है।