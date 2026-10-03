बारापुला फेज-3 पर लॉन्ग वीकेंड से बड़ी राहत, सोमवार के लिए ट्रैफिक पुलिस की खास तैयारी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। बारापुला फेज-3 पर मयूर विहार से एम्स जाने वाली लेन पर महीने का पहला शनिवार होने के चलते गांधी जयंती के दूसरे दिन भी जाम से राहत रही। ज्यादातर सरकारी-गैरसरकारी कार्यालयों प्रतिष्ठानों बंद रहने के चलते पूरी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम रहा।

यही हाल रविवार को भी रहने वाला है। हालांकि सोमवार को संभावित जाम से निबटने के लिए ट्रैफिक विभाग तैयारी में जुटी है। सदर्न रेंज के पुलिस उपायुक्त यातायात संदीप गुप्ता के मुताबिक सभी प्वाइंट पर अतिरिक्त स्टाफ लगाकर यातायात को नियंत्रित कराने का प्रयास किया जाएगा।

अभी गूगल मैप पर नहीं दिख रहा रियल टाइम अपडेट ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अभी गूगल सर्च में रियल टाइम अपडेट नहीं दिख रहा है। वाहन चालकों को जाम की स्थिति पता नहीं लग पा रही है और वे आकर यहां फंस जा रहे हैं। गूगल इसे रियल टाइम में अपडेट मिलने पर वाहन चालक जाम होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों के उपयोग कर आगे की यात्रा तय कर सकेंगे।