9 साल पहले ही सामने आ गई थीं बारापुला फेज-3 की खामियां, AIIMS-मयूर विहार सफर सुधारने को एक्सपर्ट्स ने सुझाए उपाय

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कारिडोर परियोजना की खामियों को लेकर करीब नौ साल पहले ही सवाल उठ गए थे। तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 2017 में परियोजना से जुड़ी फाइल पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई करने की टिप्पणी की थी।

उन्होंने पूछा था कि जब परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी तो निर्माण कार्य कैसे शुरू कर दिया गया। साथ ही डिजाइन तैयार कर उसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे। हालांकि बाद में यह फाइल दब गई और जांच आगे नहीं बढ़ सकी। सत्ता में आने पर भाजपा सरकार की इस परियोजना की संपूर्ण जांच की सिफारिश पर एलजी वी के सक्सेना ने जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को सौंप दी। इस मामले में एसीबी एफआइआर दर्ज कर जांच कर रही है।

बगैर जमीन उपलब्ध होने पर भी शुरू किया काम लोक निर्माण विभाग में तैनात रहे एक वरिष्ठ अधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि 2017 में जब किसानों की जमीन बीच मेंं आ जाने पर काम रुक जाने की बात सामने आने का मामला उस समय के एलजी अनिल बैजल के सामने पहुंचा।

उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार एलजी पर परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने का दबाव बना रही थी, एलजी ने परियोजना को लेकर रिपोर्ट मांगी और अपने कार्यालय के अधिकारियोंं से अध्ययन करने के लिए कहा, जिसमेंं सामने आया कि बगैर पूरी जमीन उपलब्ध होने पर भी परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया।