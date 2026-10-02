दिल्ली: बारापुला फेज-3 पर ट्रैफिक दबाव कम, गूगल मैप्स पर जल्द मिलेगा रियल टाइम अपडेट

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में बारापुला फेज-3 शुरू होने के बाद मयूर विहार से एम्स जाने वाली लेन पर सराय काले खां के पास साढ़े तीन किलोमीटर हिस्सा लगातार जाम की चपेट में है।

शुक्रवार को सरकारी अवकाश के चलते जहां पूरी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम रहा, वहीं बारापुला फेज-3 पर भी इसका असर देखने को मिला। सुबह से ही यातायात सामान्य है। जाम जैसी स्थिति नहीं है।

रियल टाइम अपडेट नहीं हो रहा

वहीं, गूगल सर्च में भी मयूर विहार से एम्स जाने वाला मार्ग क्लियर दिख रहा है। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अभी गूगल सर्च में रियल टाइम अपडेट नहीं हो रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में यह काम करने लगेगा। लोग गूगल सर्च पर रियल टाइम अपडेट के माध्यम से अपनी आगे की यात्रा तय कर सकेंगे।