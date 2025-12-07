गोवा नाइटक्लब हादसे में उजड़ गया घर, छुट्टियां मनाने गए दिल्ली के एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गाेवा के मशहूर नाइटक्लब में शनिवार रात "बालीवुड बैंगर नाइट' के दौरान भीषण आग लगने से दिल्ली के एक परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पत्नी की जान बाल-बाल बच गई। मृतकों की पहचान सादतपुर एक्सटेंशन निवासी विनोद जोशी, इसकी भाभी कमला जोशी, इसकी दो साली सरोज और अनीता के रूप में हुई है।

विनोद की पत्नी भावना जोशी गहरे सदमें में है। हादसे की सूचना मिलते ही रविवार सुबह परिवार गाेवा के लिए निकल गया। रात को परिवार ने गोवा के अस्पताल में शवों की पहचान की। उम्मीद है कि सोमवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

नवीन जोशी अपने परिवार के साथ सादतपु एक्सटेंश्न की गली नंबर-15 में रहते हैं। उनके छोटे भाई विनोद अपनी पत्नी भावना के साथ वैशाली में रहते थे। जबकि विनोद की दो सालियां अनीता व सरोज रोहिणी में रहती थी। विनोद का फाइनेंस का काम था।

छुट्टियां मनाने गए थे गोवा इनके परिवार के सदस्य दीपक ने बताया कि विनोद अपनी पत्नी, भाभी व दो सालियों को लेकर शुक्रवार को गाेवा छुट्टियां मनाने के लिए गया था। नौ दिसंबर तक का पैकेज लेकर यह गए थे। शनिवार शाम तक सबकुछ ठीक था, परिवार की उन लोगों से बात भी हुई थी। रविवार सुबह गोवा पुलिस का घर पर फोन आया और हादसे के बारे में बताया।

सूचना मिलते ही परिवार फ्लाइट से गाेवा पहुंचा। भावना बिल्कुल बेसुध है। उसने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने हुए जलते हुए देखा। परिवार को बस इतना बताया कि अचानक से एक तेज धमाका हुआ और आग की लपटे निकलने लगी। सौ से अधिक संख्या में लोग डांस कर रहे थे। भीड़ उसे धकेलते हुए क्लब के बाहर ले गई।