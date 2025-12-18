Language
    गोवा नाइटक्लब हादसे के पीड़ित परिवार से मिले सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा, बोले– दुख की घड़ी में साथ है सरकार

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:08 AM (IST)

    दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा गोवा नाइटक्लब हादसे में पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और दुख की इस घड़ी में ...और पढ़ें

    सादतपुर एक्सटेंशन स्थित गोवा के नाइट क्लब में जान गवाने वाले विनोद कुमार के शोकाकुल परिवार से मिलते सांसद मनोज तिवारी व मंत्री कपिल मिश्रा।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगने से सादतपुर एक्सटेंशन के रहने वाले एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हुई थी। बृहस्पतिवार को शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए उनके घर सांसद मनोज तिवारी व दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचे।

    दोनों नेेताओं ने परिवार को सांत्वना दी। सांसद ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। परिवार को जब भी किसी सहायता की जरूरत होगी सरकार मदद करेगी। इस हादसे में विनोद कुमार, इसकी भाभी कमला जोशी, इनकी दो साली सरोज व अनीता की मौत हुई थी। हादसे में विनोद की पत्नी भावना बाल-बाल बच गई थी।