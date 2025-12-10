Language
    गोवा अग्निकांड: नाइट क्लब का मालिक दिल्ली से गिरफ्तार, लूथरा ब्रदर्स की थाईलैंड में तलाश जारी

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    गोवा पुलिस ने नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में नाइट क्लब के मालिक अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वह आग लगने की घटना के बाद से फरार था। पुलिस द ...और पढ़ें

    गोवा पुलिस ने नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में नाइट क्लब के मालिक अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अग्निकांड का फाइल फोटो

    राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। गोवा में आग लगने की घटना के सिलसिले में, गोवा पुलिस ने नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक अजय गुप्ता को दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से वह फरार था और उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था। पुलिस का दबाव बढ़ने पर, उसने पीठ में तेज दर्द का बहाना बनाकर लाजपत नगर के स्पाइन इंजरी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया।

    गोवा पुलिस मंगलवार रात को हॉस्पिटल पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद बुधवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साकेत कोर्ट में पेश करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाया गया। पुलिस अब एक और नाइट क्लब के मालिक सुरेंद्र कुमार खोसला की तलाश में गोवा, मुंबई और दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। जांच में पता चला है कि नॉर्थ गोवा के अरपोरा में जिस प्रॉपर्टी पर रोमियो लेन नाम के दो नाइट क्लब हैं, वह गोवा के रहने वाले सुरेंद्र सिंह खोसला की है।

    वह भी घटना के बाद से फरार है और उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। गोवा पुलिस का कहना है कि अजय गुप्ता गुरुग्राम के सुशांत लोक का रहने वाला है। अब तक की जांच में नाइट क्लब के तीन मालिकों का पता चला है। अजय गुप्ता पहले व्यक्ति हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। गौरव लूथरा और सौरव लूथरा के अलावा सुरेंद्र कुमार खोसला की गिरफ्तारी से पता चलेगा कि क्लब में उसकी कोई हिस्सेदारी है या नहीं। उसके फरार रहने से गोवा पुलिस को शक है कि क्लब में उसकी भी हिस्सेदारी हो सकती है।

    गोवा पुलिस के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि पिछले शनिवार रात आग लगने की घटना के अगले दिन रविवार को गोवा पुलिस ने CBI के इंटरपोल के जरिए लूथरा भाइयों के खिलाफ पहला लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया। LOC जारी होने पर, गोवा पुलिस को मुंबई इमिग्रेशन से जानकारी मिली कि दोनों भाई रविवार सुबह 5:30 बजे इंडिगो एयरलाइंस से मुंबई से थाईलैंड के फुकेट भाग गए हैं।

    गोवा पुलिस को अपनी जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी मिली है। शनिवार रात, जब गोवा पुलिस और गोवा फायरफाइटर्स एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग बुझाने और फंसे हुए लोगों को बचाने में लगे थे, तब लूथरा भाई देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। सुबह 1:17 बजे, उन्होंने MMT प्लेटफॉर्म पर थाईलैंड के लिए टिकट बुक किए।

    भारतीय सुरक्षा एजेंसियां थाई सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार बातचीत कर रही हैं, जिससे गोवा पुलिस का दावा है कि लूथरा भाइयों को दो से तीन दिनों में पकड़ लिया जाएगा। गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लूथरा भाइयों ने 2023 में नॉर्थ गोवा में रोमियो लेन नाइटक्लब खोला था।

    उन्होंने 1,685 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस पर एक होटल और डेक (खुला पीने का एरिया) भी बनाया था, जिसे मंगलवार को बुलडोज़र से पूरी तरह गिरा दिया गया। सरकारी विभागों के तीन अधिकारियों, जिन्होंने लूथरा भाइयों को गैर-कानूनी तरीके से क्लब चलाने की इजाजत दी थी, को सस्पेंड कर दिया गया है।

    कई और लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। गोवा पुलिस ने पहले आगजनी के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और मैनेजर भरत कोहली शामिल हैं। पंजाबी बस्ती, सब्जी मंडी के रहने वाले भरत कोहली को तीन दिन पहले दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।

    लूथरा भाई अपने परिवार के साथ मुखर्जी नगर के औटम लेन में 12 साल से रह रहे हैं। आस-पास के लोगों ने बताया कि तीन साल पहले, उन्होंने अपना पुराना घर तोड़कर नीचे पार्किंग की जगह के साथ एक शानदार चार-मंजिला हवेली बनवाई थी। इस 160-यार्ड की हवेली में सभी सुविधाएं हैं, हर मंजिल पर छह से आठ एयर कंडीशनर हैं।

    पड़ोसियों ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य तीन दिन पहले तक वहीं रहते थे, लेकिन दो दिनों से घर बंद है। उनकी पार्किंग में कई लग्जरी कारें खड़ी थीं, और बड़ी संख्या में बुज़ुर्ग उनके घर आते-जाते थे। लूथरा परिवार पड़ोसियों से बहुत कम मिलता-जुलता था। दो दिन पहले, गोवा पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ पहुंची, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। इसलिए, गोवा पुलिस ने घर के बाहर अरेस्ट वारंट का नोटिस लगा दिया।