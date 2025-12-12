Language
    सरकारी जमीन पर खड़ा था 'मौत का क्लब', अब सरपंच और सेक्रेटरी पर लटकी तलवार; गोवा अग्निकांड मामले में नया खुलासा

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जि ...और पढ़ें

    गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जागरण ग्राफिक्स

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नॉर्थ गोवा के अरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

    लूथरा भाइयों ने 1,685 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा करके क्लब बनाया था, जिसे घटना के पांच दिन बाद गिरा दिया गया था। गोवा पुलिस इस मामले में लोकल सरपंच और सेक्रेटरी की भूमिका की भी जांच कर रही है।

    गिरफ्तारी से बचने के लिए कई लोगों ने लोकल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दी है। लोकल कोर्ट ने अरपोरा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर और सेक्रेटरी रघुवीर बागकर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर गोवा पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

    गोवा पुलिस ने डिटेल में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने जवाब दाखिल करने और बहस के लिए 16 दिसंबर की तारीख दी।

    इस बीच, क्लब मैनेजर भरत कोहली, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार करके गोवा ले जाया गया था, उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ के लिए छह और दिनों के रिमांड पर लिया गया। 